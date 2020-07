TREKKER SEG: Halle Berry skulle spille transkjønnet mann i ny film. «Transkjønnede burde få muligheten til å fortelle sine egne historier», skriver hun i en uttalelse mandag kveld. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Halle Berry trekker seg fra transperson-rolle

Den Oscar-belønnede skuespilleren Halle Berry (53) skulle etter planen spille transperson i ny film. Nå berømmes hun av LHBTQ-miljøet for valget om å trekke seg.

Det var under et intervju på Instagram sin livefunksjon fredag at Halle Berry (53) sa hun hadde startet forberedelsene til rollen som transperson.

– Det er en rolle der kvinnen er en trans-karakter, så hun er en kvinne som er blitt mann. Hun er en rollefigur i et prosjekt jeg elsker at jeg kan gjøre, sa Berry under intervjuet ifølge Variety.

Berry la til at hun ønsket å ta et «dypdykk» inn i «den verdenen», og siktet til LHBTQ-miljøet. Det er ikke kjent hvilken film den aktuelle rollen er fra.

Trakk seg etter kritikk

I etterkant av intervjuet fikk Berry kritikk for å ha misforstått rollefiguren.

The Guardian skriver at det blant annet er Berrys henvisning til rollen, som er en transkjønnet mann, som «kvinne» og bruken av hun-pronomen som fikk kritikk.

Mandag kveld kom Berry med en unnskyldning, samtidig som hun kunngjorde at hun trekker seg fra rollen. På Twitter skriver hun at «transkjønnede burde få muligheten til å fortelle sine egne historier».

«I løpet av helgen hadde jeg muligheten til å diskutere vurderingen min om en kommende rolle som en transkjønnet mann, og jeg vil be om unnskyldning for disse kommentarene. Som en cis-kjønnet kvinne forstår jeg nå at jeg ikke burde ha vurdert å ta denne rollen,» skriver skuespilleren i en uttalelse.

«Jeg er takknemlig for veiledningen og den kritiske samtalen de siste dagene, og vil fortsette å lytte, og lære av denne feilen. Jeg lover å være en alliert når jeg bruker stemmen min for å fremme bedre representasjon på skjermen, både foran og bak kameraet,» avslutter hun.

LHBTQ-miljøet takker Berry

Berrys kommentarer under intervjuet fredag vakte blant annet oppmerksomheten til Twitter-kontoen for Netflix-dokumentaren «Disclosure: Trans Lives on Screen» som ble utgitt i forrige måned.

Dokumentaren undersøker Hollywoods skildring av transpersoner og deres historier.

Twitter-kontoen ba Berry om å se dokumentaren for å «forstå hvordan cis-skuespillere som deg selv opptrer i trans-roller har store kulturelle konsekvenser utenfor skjermen.»

Etter Berrys unnskyldning mandag takker kontoen henne for å «lytte og lære».

Også LHBTQ-rettighetsorganisasjonen GLAAD berømmer Berrys valg.

«Vi er glade for at Halle Berry lyttet til bekymringene fra transpersoner og lærte av dette,» skriver GLAAD på Twitter.

Halle Berry vant i 2002 Oscar for beste kvinnelige hovedrolle med filmen «Monster's Ball».

De siste årene har cis-kjønnede skuespillere fått kritikk for å spille roller som transpersoner. I 2018 fikk Scarlett Johansson rollen som transperson Dante «Tex» Gill i filmen «Rub and Tug». Dette ble mottatt med stor kritikk fra LHBTQ-miljøet, og en uke senere ga hun fra seg rollen.

Publisert: 07.07.20 kl. 16:10

