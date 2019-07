Foto: Tommaso Boddi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kevin Costner ville ha Diana i «Bodyguard»-oppfølger

Skuespiller Kevin Costner sier han snakket med prinsesse Diana om en rolle i «The Bodyguard 2» – ved hjelp av Sarah Ferguson.

Ifølge Costner (64) var prinsessen klar for å spille mot ham i en oppfølger til braksuksessen fra 1992. Han har også tidligere snakket om at han ønsket Diana med i filmen, som det så langt ikke har blitt noe av. VG omtalte saken i 2003, og i 2012 snakket Costner om det i et intervju med Anderson Cooper.

VENNER: Hertuginnen av York og prinsesse Diana på Buckingham Palace i september 1990. Foto: GIL ALLEN / AP

Denne gangen er det på programmet «Couch Surfing» på PeopleTV i USA skuespilleren har snakket om planene.

– Jeg husker at hun var utrolig snill på telefonen, og at hun spurte på en svært respektfull måte: «Kommer vi til å ha en kyssescene?», sier Costner ifølge CNN.

– Hun var nervøs siden livet hennes var veldig styrt, og jeg sa «Ja, det kommer til å være litt av det, men vi kan gjøre det på en OK måte», fortsetter han.

I det ferske programmet forteller skuespilleren også at det var hertuginnen av York, Sarah Ferguson – ofte kalt Fergie – som sto for introduksjonen til Diana.

– Sarah var veldig viktig. Jeg har alltid respektert Sarah fordi hun var den som fikset samtalen mellom Diana og meg. Hun var den som fikk det til å skje, og hun sa aldri «Hva med meg, jeg er også prinsesse». Hun bare støttet ideen.

STJERNE: Whitney Houston i «The Bodyguard». Foto: WARNER BROS.

Ifølge Guardian sier Costner i intervjuet at både han, Diana og produsentene var ivrige etter å komme i gang med prosjektet, der Diana var tiltenkt en lignende rolle som den Whitney Houston spilte i originalfilmen.

– Studioet likte tanken på en «Bodyguard 2», hevder skuespilleren.

At prinsesse Diana var tiltenkt en rolle, skal ha forblitt en hemmelighet i over et år.

Costner har tidligere sagt at filmen ville handlet om hans rollefigur, livvakten Frank Farmer, og hvordan han beskyttet Dianas rollefigur mot stalkere og paparazzifotografer. Ifølge ham kom manuset på pulten hans dagen før prinsesse Diana døde i en trafikkulykke i Paris 31. august 1997.

«The Bodyguard» spilte ifølge filmdatabasen Box Office Mojo inn 411 millioner dollar på verdensbasis og ble årets nest mest innbringende film i verden i 1992, bare slått av Disneys «Aladdin». To av låtene fra filmen fikk Oscar-nominasjoner.

FORFULGT: Diana blir avbildet på et hotel i Alicante i mai 1996. Foto: Joaquin de Haro / EFE/ REUTERS

Originalen var skuespilldebuten for artist Whitney Houston, som døde tragisk i 2012. Oppfølgeren ville blitt Dianas skuespillerdebut om de angivelige planene hadde blitt noe av.

Ifølge Vanity Fair kunngjorde Warner Bros. i 2011 at de planlegger å gjenopplive «The Bodyguard».

