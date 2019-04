ALVORLIGE BESKYLDNINGER: Amber Heard, her på motevisning i Paris i mars, har gått rettens vei igjen. Foto: Marechal Aurore/ABACA

Amber Heard hevder Johnny Depp truet med å drepe henne

I nye rettsdokumenter kommer det angivelig frem detaljer om hvordan Amber Heard (32) hevder at eksmannen Johnny Depp (55) mishandlet og truet henne på det groveste.

Den offentlige skittentøyvasken er langt fra over – til tross for forliket Heard og Depp inngikk i 2017.

Avisen New York Post og ukebladet People har fått innsyn i ferske rettspapirer, som er Heards reaksjon på at Depp nylig gikk rettens vei med krav om at hun blar opp 450 millioner kroner.

I dokumentene, også gjengitt av Variety, omtaler Heard eksmannen flere ganger som «monsteret», og det er lagt ved skjermbilder av SMS-meldinger, som angivelig viser at Depp mens paret var gift, unnskyldte og beklaget oppførselen sin etter intense krangler.

Heard anklager Depp for å ha ruset seg så heftig på alkohol og narkotika at han etter de påståtte voldsepisodene ikke husket hva han hadde sagt og gjort. Blant annet nevner hun en hendelse i 2015, der han hjemme i deres leilighet i Los Angeles skal ha dratt henne etter håret og tatt strupetak på henne, slått henne i ansiktet og ropt «Jeg skal faen meg drepe deg!».

BITTERT: Amber Heard og Johnny Depp på en premiere i 2015, kort før de gikk hver til sitt. Foto: SUZANNE PLUNKETT / REUTERS

Han skal ifølge beskyldningene deretter ha slengt henne på sengen og fortsatt med å slå henne i hodet til sengerammen knakk.

New York Post skriver at Depps representanter ikke har besvart deres henvendelser i forbindelse med det nye søskmålet.

«Fordi jeg elsket Johnny, trodde jeg på ham alle gangene han lovet at han ville og kunne skjerpe seg. Jeg tok feil», sier Heard i rettspapirene ifølge New York Post, som gjengir en lang rekke detaljer.

Blant annet hentes det frem en episode der Depp skal fått et raserianfall om bord i et privatfly og kastet ting mot ekskona. Han skal så ifølge Heard ha slått henne i ryggen og slengt henne i gulvet, før hun fikk søkt tilflukt inne på flytoalettet. Der skal hun ha besvimt.

Det var først etter at han skal ha kastet en mobiltelefon med full kraft mot ansiktet hennes våren 2016 at hun bestemte seg for å forlate ham. Hun sørget da for å få ilagt Depp rettslig forbud mot å nærme seg henne.

Har alltid nektet

Det var da bruddet mellom filmstjernene ble kjent i 2016, 15 måneder etter at de giftet seg, at Heard sto frem med voldsbeskyldningene første gang. Hun viste bilder av seg selv, der hun hadde sår og blåmerker i ansiktet og på kroppen. Depp på sin side har konsekvent nektet skyld.

Heard, nylig aktuell i filmen «Aquaman», søkte om skilsmisse i 2016, og skilsmissen var et faktum året etter. Senere trakk hun tilbake anmeldelsen om vold, og de to inngikk forlik. Heard fikk nærmere 60 millioner kroner i skilsmisseoppgjør. Men siste ord var ikke sagt likevel.

Tidligere i år gikk Depp nemlig rettens vei med krav om at Heard blar opp svimlende mange millioner kroner for «å ha løyet» og for ha fremsatt beskyldningene for å få publisitet – for igjen å få blest rundt sin karriere. Dette fikk Heard til på nytt å gå rettens vei med detaljerte skildringer av angivelig mishandling.

Depp har tidligere snakket ut i Rolling Stone om hvor langt nede han var psykisk etter bruddet med Heard.

– Jeg klarte ikke å takle smerten og startet dagen med å helle i meg vodka, og skrev og skrev til jeg hadde så mye tårer i øynene at jeg ikke klarte å skrive mer, uttalte skuespilleren, kjent fra filmer som «What’s Eating Gilbert Grape», «Edward Saksehånd» og «Charlie og sjokoladefabrikken».

