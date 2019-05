OPPRØRT: Sarah Jessica Parker, her på GLAAD Awards i New York nylig. Foto: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Sarah Jessica Parker raser mot ukeblad – viser frem e-post

Ukebladet som sier at de jobber med en sak om at Sarah Jessica Parker (54) og ektemannen Matthew Broderick (57) skal ha kranglet høylytt på åpen gate, får passet påskrevet.

Nå nettopp







Den tidligere «Sex og singelliv»-stjernen har nemlig gått til det uvanlige skrittet å vise frem henvendelsen fra ukebladet for hele verden.

Parker, som har 5,4 millioner følgere på Instagram, skriver at det amerikanske tabloidmagasinet National Enquirer «nok en gang» dikter opp historier om henne og skuespillerektemannen.

«Etter nøye vurdering har jeg bestemt å vise frem et typisk brev om «granskingen» til disse folkene», skriver Parker under et bilde av den aktuelle e-posten.

«Som om sannheten eller enhver respons fra enten min talsperson eller meg ville ha noe å si for saken de truer med å «rapportere», fortsetter hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

I brevet, som angivelig er fra omstridte National Enquirer, står det at bladet jobber med en sak etter at Parker og Broderick skal ha blitt avbildet mens de sto og skrek til hverandre på gaten. Ifølge bladet skal en kilde ha forklart at krangelen startet over en middag på en restaurant, og at den senere utartet ute på gaten.

Den påståtte krangelen skal ha handlet om hvor mye tid Broderick tilbringer i London. Kjendisparet selv har sin faste base i New York, men Broderick er for tiden aktuell på teaterscenen på West End i «The Starry Messenger».

les også Sarah Jessica Parker ville egentlig ikke ta Carrie-rollen

National Enquirer gjør et nummer av at den angivelige episoden skal ha funnet sted få dager før stjerneparets 22 års bryllupsdag – 19. mai.

Henvendelsen fra bladet rundes av med at Parkers representanter har en frist til dagen derpå med å kommentere saken.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KJENDISPAR: Matthew Broderick og Sarah Jessica Parker på en motegalla i New York i september i fjor. Foto: Nancy Rivera / Starmax

Det får Hollywood -stjernen til å se rødt.

«Det samme usanne, uverdige oppspinnet», skriver hun.

Parker hevder at National Enquirer gjør «sitt årlige beste» for å fabrikkere løgner for å ødelegge dagene for dem, «i år fire deilige dager med min mann i London».

«Det var ingen skrikende krangel hverken på noen restaurant eller gate. Ikke var det noen konfrontasjon om tiden han tilbringer i London heller. Barna og jeg er enormt stolte over den jobben han gjør», skriver hun videre.

Tidligere: Sarah Jessica Parker var redd for sosiale medier

Parker og Broderick har tre barn sammen. Hun spør om hvorfor ikke bladet og dets søsterpublikasjoner i stedet kan feire 22 års ekteskap og et forhold som har vart i 27 år.

«For til tross for deres trakassering og bortkastede trykksverte, nærmer vi oss tre tiår med kjærlighet, forpliktelse, respekt, familie og hjem. Her er «scoopet» deres. Fra «en troverdig kilde», runder hun av.

Innlegget har i skrivende stund nærmere 6000 kommentarer, som i hovedsak er sympatierklæringer til Parker. Over 100.000 har trykket «liker».

Parker har de siste tre årene figurert i dramaserien «Divorce».

Tilbakeblikk på da Parker besøkte Norge for noen år siden:

Publisert: 16.05.19 kl. 09:37