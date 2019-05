PÅ RØD LØPER: Selena Gomez på åpningen av filmfestivalen i Cannes tirsdag kveld. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Selena Gomez: – Jeg er besatt av skrekkfilm

CANNES (VG) I sin nyeste rolle spiller artisten i en zombiefilm av Jim Jarmusch, mot stjerner som Bill Murray, Tilda Swinton og Steve Buscemi.

«The Dead Don’t Die» åpnet hele Cannesfestivalen tirsdag kveld, og onsdag formiddag møter regissør Jim Jarmusch og hans stjerner pressen.

Det er ikke få kjente navn Jarmusch har fått med seg i sin nye skrekk-komedie: På rollelisten ser vi navn som Selena Gomez, Chloë Sevigny, Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Austin Butler, Adam Driver, Danny Glover, Rosie Perez, Iggy Pop og Tom Waits. Flere er tidligere Jarmusch-samarbeispartnere, men Selena Gomez er et nytt bekjentskap for filmfortelleren.

STJERNER: Fra venstre skuespillerne Lika Sabbat, Selena Gomez og Bill Murray. Gomez holder en delvis skjult Tilda Swinton i hånden, og til høyre står manusforfatter og regisør Jim Jarmusch. Foto: Arthur Mola / Invision/ AP

– Selena har vært fantastisk når det kommer til å oppfordre unge folk til å ha sin egen vilje. Hun er en bemerkelsesverdig person, sier han på pressekonferansen.

– Jeg skrev denne filmen med Tilda, Bill, Adam, Steve og Chloë i tankene - folk jeg har jobbet med før og virkelig er glad i. Men det var også en sjanse til å jobbe med folk jeg ikke hadde jobbet med tidligere, som Selena, og det er en ære å ha laget denne filmen med dem alle.

les også Amerikanske medier: Selena Gomez innlagt på sykehus

– Besatt av skrekk

I filmen spiller Murray, Sevigny og Driver tre politibetjenter i en søvnig by i USA, der de oppdager at merkelige ting begynner å skje - muligens på grunn av hydraulisk frakturering-aktivitet, såkalt «fracking», på polene. Jorden er kommet ut av sin akse, og de døde kommer tilbake til livet.

Gomez har tidligere vært å se og høre i flere filmer, blant annet «Spring Breakers» (2012), men å ha stemmen i «Hotel Transylvania» er kanskje det nærmeste hun har kommet skrekk tidligere.

les også Selena Gomez åpner opp: – Jeg er ikke på Internett lenger

– Jeg er besatt av skrekkfilmer: Alt fra «Zombieland» til «28 dager senere» til «The Walking Dead». Pappa lot meg se dem da jeg var liten, og jeg tror tanken var at det skulle skremme meg, men jeg ble helt besatt, sier Gomez til pressen.

Filmen gjør ære på og har mange referanser til filmene av George Romero, som jo hadde zombier som en fare som kom innenfra samfunnet og som ofte var ofre for samfunnet. I Jarmusch’ versjon er zombiene uttalt materialistiske - de søker tilbake til ting som betydde mye for dem som levende.

MØTTE PRESSEN: Jim Jarmusch, Tilda Swinton, Selena Gomez og Bill Murray på pressekonferanse onsdag. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

– Knusende mobbing

På spørsmål til skuespillerne om hva de mener er det mest presserende problemet for verden i dag, svarer Gomez:

– Kloden har opplagt vært gjennom mye, men jeg tror at for min generasjon så har sosiale medier vært forferdelig. Jeg forestår at det også er en god plattform for mange, men det viser også hvor blottlagte unge gutter og jenter er, og det er skremmende!

Artisten og skuespilleren har 150 millioner følgere på Instagram, og blir spurt av en journalist fra Telegraph hva man kan gjøre for å gjøre sosiale medier til et tryggere sted.

les også Selena Gomez slår tilbake mot kroppskritikk

– På nåværende tidspunkt tror jeg det er umulig å gjøre det trygt. Det knuser meg å se mobbingen som foregår der. Jeg er veldig takknemlig for basen jeg har, og jeg er opptatt av å dele ting jeg bryr meg om og å begrense andelen «meningsløse» bilder. Det skal være en mening bak det. Sosiale medier han være fantastisk innimellom, men jeg mener man bør være nøye med når man skal bruke det og når man skal la være, oppfordrer Gomez.

