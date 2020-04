DOKUMENTERES: Her er teamet som lager Trond Giske-filmen i sving under Arbeiderpartiets landsmøte 4. april 2019. Foto: Helge Mikalsen, VG

NRK trakk seg fra dokumentarfilm om Trond Giske

Statskanalen var med på et tidlig stadium, men valgte ikke å bli med videre i produksjonen av filmen som skal handle om «hvordan vi konstruerer en historie om oss selv som vi kan leve med».

Sist oktober ble det kjent at den prisbelønnede filmregissøren Håvard Bustnes jobber med en dokumentarfilm om Trond Giske, hvor den tidligere Arbeiderparti-nestlederen selv medvirker.

Det er ikke kjent når eller hvordan filmen skal slippes.

Imidlertid er det nå klart at den ikke får fødselshjelp av NRK som samprodusent.

«NRK kan bekrefte at vi har investert i et utviklingsprosjekt med UpNorth Film AS om en dokumentarfilm om Giske-saken», heter det i et svar fra statskanalen på en innsynsbegjæring fra VG.

«Prosjektet er avsluttet fra vår side, og vi har ikke til hensikt å investere i en dokumentarfilm basert på utviklingsprosjektet.»

Ikke mest tro på

Petter Wallace, programredaktør for eksternt innhold i NRK, ønsker ikke å kommentere spesifikt hvorfor de trakk seg fra Giske-filmen.

– Det var ingenting kontroversielt ut over at vi måtte prioritere annerledes.

Wallace forteller at NRK normalt går inn i 15 til 20 slike utviklingsprosjekter i løpet av et år.

– Normalt investerer vi i to til tre ganger så mange prosjekter som det vi velger å gå videre med. De vi går videre med er de prosjektene vi har mest tro på, og i dette tilfellet var ikke denne filmen blant dem.

HOPPET AV: NRKs eksternsjef Petter Wallace. Foto: Jørgen Braastad

NRK fikk massiv kritikk da de sist høst lot Anne Lindmo intervjue sin NRK-kollega og Trond Giskes kone Haddy N’jie på gullrekke-flaggskipet «Lindmo».

N’jie var da aktuell med en bok hvor hennes betraktninger om metoo-stormen rundt Trond Giske sto sentralt.

NRK ble anklaget for ikke å stille N’jie kritiske spørsmål i intervjuet, som fant sted da boken hennes var rykende fersk i butikkhyllene.

Wallace avviser at denne kritikken påvirket NRKs beslutning om ikke å samprodusere Giske-dokumentaren med UpNorth.

– Det er lett å komme til en sånn konklusjon, men hvis det hadde vært slik hadde vi ikke gått inn i et forprosjekt heller.

Han utelukker ikke at NRK kan kjøpe visningsrett til filmen når den er ferdigstilt, dersom produksjonsselskapet UpNorth ikke knytter seg til en annen TV-kringkaster som samarbeidspartner.

Wallace sier at NRK vanligvis bidrar med mellom 40.000 og 150.000 kroner til filmer på forprosjektstadiet – noen ganger mer.

Han ønsker ikke å kommentere hvor mye NRK la i potten på filmprosjektet.

«Makta rår»

Regissør Håvard Bustnes sier at UpNorth nå er i dialog med flere aktører om filmen, som har arbeidstittel «Trond Giske – makta rår».

– At det ikke ble samproduksjon med NRK er uproblematisk for oss. Om filmen til slutt havner hos NRK eller ikke vil tiden vise.

Filmen har fått omfattende midler. Av offentlig støtte har prosjektet fått 600.000 kroner fra Norsk filminstitutt og 400.000 fra Midtnorsk Filmsenter.

Videre har Filminvest bidratt med 300.000 og Fritt Ord med 250.000. I tillegg kommer altså et uspesifisert beløp fra NRK.

Filmens totalbudsjett er på 2,75 millioner, ifølge en søknad fra UpNorth til Norsk kulturråd, hvor selskapet søker om 300.000.

I ovennevnte budsjett er det beregnet at Norsk filminstitutt og Midtnorsk Filmsenter vil bidra med ytterligere 800.000 til sammen.

– Å finansiere en film er en tidkrevende jobb. Jeg opplever ikke at det er vanskeligere å finansiere denne filmen enn andre, sier regissøren.

PRISVINNER: Regissør Håvard Bustnes mottar Amandapris for beste dokumentar i 2008, for filmen «Blod & ære» om bokser Ole Klemetsen og hans far John. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Christian Aune Falch, daglig leder i UpNorth, sier at totalbudsjettet på 2,75 millioner er tentativt, og at det jobbes videre med å anskaffe produksjonsmidler.

– Utfordrende

I søknaden understrekes det at produksjonsselskapet bak Giske-filmen har erfaring med å lage utfordrende og kontroversielle dokumentarer – og at akkurat denne er en «filmatisk akrobatikkøvelse».

«Nettopp det at filmen er utfordrende er en sterk drivkraft bak vårt ønske om å lage denne filmen. Filmkunst skal utfordre, provosere og forundre, men samtidig gjøres på en smidig og journalistetisk korrekt måte. I denne filmens utviklingsfase har vi vært i tett dialog om alle de eventuelle fallgruvene vi står overfor med våre finansiører», heter det der.

Og:

«Dette er en film om hvordan vi konstruerer en historie om oss selv som vi kan leve med.»

MYE HEMMELIG: Slik ser prosjektbeskrivelsen av Giske-filmen ut i produksjonsselskapet UpNorths søknad om midler fra Norsk kulturråd, etter sladding av innhold unntatt offentlighet. Foto: skjermdump

VG har spurt regissøren om hvordan dette fremgår av filmen om Trond Giske.

– Jeg synes du skal se filmen når den er ferdig, sier Bustnes.

– Når vi lager dokumentarfilm vet vi ikke hvordan den vil bli til slutt. Det er en prosess. Men det at vi alle lager historier om oss selv er noe jeg generelt er opptatt av, og det er et premiss for flere av mine filmer.

VG har vært i kontakt med Trond Giske, og sendt ham spørsmål om ovennevnte beskrivelse av filmen, og om NRKs exit fra produksjonen. Han har ikke besvart disse.

Giske sier dette om sin medvirkning:

– Alt som har med innholdet i filmen og hva slags film det blir, vet jeg ikke, det er helt opp til de som lager filmen. Jeg ble spurt i 2018 om de av og til kunne følge meg på ulike oppdrag og reiser, og det sa jeg ja til.

Publisert: 30.04.20 kl. 09:04

