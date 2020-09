forrige











Tom cruiser på filmsettet i Norge – hilste på norske fans

HELLESYLT (VG) Hollywood-stjernen Tom Cruise (58) tilbringer hektiske dager på Sunnmøre. Onsdag ble norske fans invitert til et møte, midt mellom stjernens mange fallskjermhopp.

I omkring 20 minutter onsdag testet Tom Cruise ut motorsykkelen på en liten grusvei like utenfor Hellesylt på Sunnmøre.

På toppen av et bratt fjell er det bygget en stor rampe i anledning Cruise sin innspilling av den neste «Mission: Impossible»-filmen. VG har sett gjenstander bli fraktet med helikopter opp på fjellet, og i løpet av onsdagen har filmstjernen flere ganger hoppet i en blå fallskjerm fra et helikopter svevende over rampen.

Naboene som bor rett under klippen har i flere dager speidet på Hollywood-stjernen, men onsdag bestemte Kristin Storstein seg for å arrangerte en «filmfestival» med venner og familie, med kikkerter, pølser og hagestoler.

Storstein bor der med sine fire barn.

– De siste dagene har vi sett på fallskjermhopp ute, og gamle Cruise-filmer inne, sier hun.

I løpet av ettermiddagen løp flere av barna som var på besøk over det store jordet mellom huset og filmsettet. Den store heiagjengen vekket tydeligvis Cruise’ oppmerksomhet, og de ble raskt invitert bak.

– Det var utrolig! Vi trodde de kom til å jage vekk ungene da de stod og skrek om selfie, men så fikk alle komme bak i stedet, forteller Ole Ringdal til VG.

VG har fått være med på hagefesten hvor fansen deler alt om den store opplevelsen.

– Vi må holde sosial distanse, men nå kan vi ta litt bilder, sa Tom Cruise til den norske fansen rundt filmsettet i Hellelyst.

– Beklager masken

I det spektakulære møtet fortalte Cruise om hvor vakkert landet vårt er, og hvor mye han setter pris på å være her for å filme.

– Beklager masken, vi må ha den på, sa han til en av dem som tok bilder med ham, forteller en av de heldige.

En annen hadde skrytt av «Top Gun»-filmen, den Cruise kanskje er mest kjent for, og da svarte han at hun var nødt til å se den nye.

– Vi fullførte den nettopp, sa Cruise.

Han er rolig, blid og spør alle om hvordan de har det, forteller Janne Beate Svindseth.

– Det var fantastisk, og ikke minst overraskende, sier hun.

Ringdal forteller at han er stor fan av Cruise.

– Ja, det har jeg vært hele livet, sier han, mens han stolt viser frem bilder og klipp til VGs reporter.

Resten av kvelden går til saft og vafler, og ikke minst utveksling av bilder og videoer fra det store møtet.

– Hvordan var det å treffe ham?

– Helt utrolig. Han var så snill. Altså, han er nå bare en mann, sier Storstein.

Og så speides det videre med kikkert, mens stjernen kaster seg ut av helikopteret mellom de bratte fjellene i Hellesylt. Kanskje vinker han igjen.

– Han vinket nemlig i hoppet i stad, forteller en av festdeltakerne.

Se fallskjermhoppet her:

Elleve helikoptre

Ifølge en kilde tett på produksjonen skal Cruise være på Sunnmøre i omtrent en måned. I den anledning har han leid en stor hytte i Valldal, omtrent en time å kjøre fra Hellesylt.

Cruise bruker derimot ikke en time på reisen hjemmefra til filmsett. VG har nemlig telt i hvert fall elleve helikoptre til produksjonens rådighet, og et av dem har VG observert filmstjernen i opp til flere ganger, både i Valldal og i Hellesylt.

Ikke nok med det, Cruise har også helikopterlappen og flyr flere av turene på egenhånd. Da han onsdag formiddag dro fra filmsettet, satte han seg alene inn i helikoptret og fløy avgårde.

Selv om Cruise cruiser rundt på filmsettet, virker det ikke som de har begynt filmingen, men at det i disse dager heller dreier seg om testing og trening.

Flere i nabolaget i Valldal har sagt at medlemmer av «Top Gun»-heltens familie også er i området. Medlemmer av produksjonen er også å observere rundt omkring. I Hellesylt kan man se at lokaler har blitt leid ut til filmselskapet Paramount.

Det er heller ingen hemmelighet at produksjonen har leid Hurtigrutens «MS Fridtjof Nansen» til å fungere som hotell for filmproduksjonen. Skipet ligger til kai i Hellesylt. Hurtigruten har i ettertid fått kritikk og blitt anklaget for «sosial dumping».

Les hele saken: Anmelder Hurtigruten for lovbrudd på Tom Cruise-skip

Publisert: 02.09.20 kl. 20:01 Oppdatert: 02.09.20 kl. 20:14

