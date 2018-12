MER LIZZIE?: Husker du Lizzie McGuire? Nå kan det bli mer av Hilary Duff i rollen som tenåringsjenta – nå som voksen kvinne. Foto: LUCAS JACKSON / X90066

Hilary Duff åpner for comeback

Hadde hovedrollen i den ikoniske Disney Channel-serien «Lizzie McGuire».

Overfor Entertainment Tonight bekrefter Hilary Duff (31) at hun har vært i samtaler om å skape nytt liv i serien som gikk mellom 2001 og 2004.

– Det har vært noen samtaler, men for all del – ingenting er klart ennå. Jeg har ikke lyst til å skape falske forhåpninger, sier Duff.

«Lizzie McGuire» var en situasjonskomedie om en tenåringsjente med høyst vanlige tenåringsproblemer, men ble raskt en svært populær serie og skapte skuespillerkarrieren til Duff.

Siden har hun hatt flere større roller, senest i tv-serien «Younger», samt en hederlig artistkarriere.

Serien vant blant annet Nickelodeon Kid’s Choice Awards både i 2002 og 2003 som seernes favorittshow.

Det ble også produsert en film med basis i serien i 2003, «Lizzie McGuire – stjerne for en dag».

Hilary Duff sier til Entertainment Tonight at hun er henrykt over tanken på å spille Lizzie McGuire som voksen kvinne, og hvordan rollefiguren er femten år etter at serien gikk av lufta.

– Jeg mener, jeg elsker henne så høyt! Jeg tror hun var viktig for jente i en viktig fase i livet deres. Hvis hun kan være viktig for dem igjen i denne alderen, hadde det vært fantastisk, sier Duff.

Hilary Duff vil ikke spekulere i hvordan hun selv tror Lizzie McGuire er i dag, men tror ikke at hun har blitt mor som henne selv.

Duff har to barn – seks år gamle Luca med eksmannen Mike Comrie, og Banks på et halvt år med sin nye kjæreste Matthew Koma.