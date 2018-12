LEVER SPARSOMT: Chow Yun-Fat skal være god for over seks milliarder kroner, men bruker ikke mer penger enn han må. Her er han avbildet sammen med kona Jasmine Tan på premieren av «Beginning of the Great Revival» i 2011. Foto: Andy Wong / AP

Filmstjernen Chow Yun-Fat donerer over seks milliarder til veldedighet når han dør

2018-12-28

Den søkkrike skuespilleren kjører offentlig transport og spiser på gaterestauranter. Nå skal han ha bestemt seg for hva han vil gjøre med sin gigantiske formue.

Bjørn Ekker

Publisert: 28.12.18 16:58

Du kjenner kanskje igjen ansiktet hans fra storfilmene «Snikende tiger, skjult drage» og «Pirates of the Caribbean 3 – ved verdens ende», men skuespilleren Chow Yun-Fat (63) har medvirket i atskillige flere filmer i sitt hjemland, Kina. Det har gitt ham en formue på svimlende 715 millioner dollar, en formue han nå avslører at han skal gi til veldedighet når han går bort.

715 millioner dollar tilsvarer drøye 6,1 milliarder norske kroner. Og ja, hver eneste krone skal han gi bort, forsikrer han.

– Penger er ikke noe du eier for alltid. Når du en dag dør, må man overlate pengene til andre som kan bruke dem. Du kan ikke ta med deg bankkontoen din når du dør, sier han til sørkoreanske Munhwa Broadcasting Corporation, ifølge flere utenlandske aviser, deriblant Independent.

Chow Yun-Fat og kona Jasmine Tan mistet et ufødt barn i 1991, og skal ha bestemt seg raskt for at de skulle leve barnløse resten av livet. Det fortalte Tan i en dokumentar nylig, skriver den engelskspråklige avisen Asia One. Dermed er det heller ingen arvinger som reagerer, og Yun-Fat forsikrer at hans kone også står fullt og helt bak beslutningen.

Til vanlig, når han ikke er på filmsettet, lever skuespilleren visstnok et ganske enkelt liv i Hongkong. Angivelig benytter han seg stadig av offentlig transport og spiser på gaterestauranter. Han har fått tilnavnet «Fat Brother» (den tykke bror) i Hongkong, en by der de rike i stor grad elsker å vise fram sin rikdom, og der forskjellen mellom fattig og rik vokser år for år.

Selv bedyrer Chow Yun-Fat at han ikke vet hvor mye penger han egentlig har. I 2015 var han imidlertid på 24. plass på Forbes’ liste over de best betalte skuespillerne dét året. Dermed tjente han mer enn både George Clooney (57) og Brad Pitt (55), som havnet på henholdsvis 27.- og 28.-plass.

18 millioner dollar, drøye 156 millioner kroner, skal ifølge magasinet ha rullet inn på kontoen hans i 2015, hovedsakelig for hans medvirkning i filmen «Fra Vegas til Macau 2».

– La være å spørre om pengene mine. Jeg aner det virkelig ikke. Spør min kone. Jeg vet bare hvilke filmer jeg vil gjøre, sa han den gang.

Allerede tidligere i år fortalte 63-åringen om sine planer om å gi bort sin formue etter sin død. Det uttalte han til en filmavis i Hongkong. Der snakket han også om at han kunne holde seg til 700 kroner i måneden til lommepenger – akkurat som han brukte sin gamle Nokia-telefon i 17 år, før han byttet den ut for to år siden.