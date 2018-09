DOBBELTLIV: Maria Mozhdah spiller rollen som norsk-pakistanske Nisha. Foto: Fra filmen

«Hva vil folk si» vant kampen om å bli Norges Oscar-håp

Iram Haqs film «Hva vil folk si» er årets norske Oscar-kandidat.

Iram Haqs «Hva vil folk si», Erik Poppes «Utøya 22. juli» og Tuva Novotnys «Blindsone» ble i forrige uke kortlistet som årets norske Oscar -kandidater av totalt 32 kandidater. Førstnevnte gikk av med seieren. Det ble kunngjort på en pressekonferanse i Filmens hus i Oslo kl. 13 i dag.

«Hva folk vil si» handler om norsk-pakistanske Nisha som lever et dobbeltliv. Nisha er 16 år og balanserer mellom et norsk ungdomsliv med venner og gutter ute, og et mer tradisjonelt pakistansk familieliv hjemme.

Filmen vant nylig fire Amanda-priser – for beste manus, beste regi, beste mannlige skuespiller og beste norske kinofilm.

Det er andre gang at Iram Haq (42) stiller som Oscar-kandidat for Norge. Første gang var med debutfilmen «Jeg er din» i 2013 .

«Hva vil folk si» er Iram Haqs andre spillefilm. Hun har også skrevet manuset. Filmen hadde verdenspremiere på filmfestivalen i Toronto i september i år og norsk premiere 6. oktober. Den har gått på kino i USA siden midten av juli.

I begrunnelsen fra den norske Oscar-komiteen og Norsk filminstitutt heter det at «regissørens tidsmessige relevante beskrivelse av frihetsberøvelse gjennom sosial kontroll, gjør at filmen angår mange, overalt hvor folkeforflytninger skaper konflikter på tvers av religiøse, sosiale og genererasjonsbetingede forventninger».

– Slagkraft

Komiteen skriver videre:

«F ilmens berørende og tydelige personlige drama, hvor kvinneperspektivet vektlegges med sårhet og harme, gir stor slagkraft med universell relevans. Dette løftes ytterligere fram av solid håndverk i alle ledd både foran og bak kamera. Filmen har siden premieren i fjor høst gjort det godt på norske kinoer og har også turnert noen av verdens viktigste filmfestivaler og høstet mange publikumspriser. Det viser at dens balanserte historie og allmenne tematikk angår og rører mange. Komiteen har stor tro på at Iram Haqs sterke film Hva vil folk si vil gjøre seg godt gjeldende i konkurranse med det beste fra hele verden .»

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Haq.

Komiteens leder og direktør i NFI, Sindre Guldvog, mener at norsk-pakistanske Iram Haq med «Hva vil folk si» har klart å gjøre sine personlige opplevelser til en film som har truffet publikum både i Norge og internasjonalt.

– Det er en sterk, velfortalt historie som man kan kjenne igjen i mange land og kulturer og som gjør at filmen både skildrer sin norske samtid og når bredt ut i verden. Med denne filmen har Haq og hennes medfilmskapere formidlet en historie som vi har stor tro skal stå ut blant de mange internasjonale kandidatene til Oscar for beste ikke-engelskspråklige film.

Produsent er Maria Ekerhovd i Mer Film AS.

Nåløye

Om filmen ender opp med nominasjon i verdens mest prestisjetunge filmfestival, gjenstår å se. Konkurransen er beinhard. 1. oktober starter Oscar-akademiet i USA vurderingen av årets kandidater i kategorien «Beste utenlandske film».

Kun ni filmer når opp til kortlisten, som senere skal reduseres til fem håpefulle. Den endelige utvelgelsen offentliggjøres torsdag 22. januar neste år. Selve prisutdelingen finner sted i Los Angeles søndag 24. februar.

Tidligere er de norske filmene «Kon-Tiki» (2013), «Elling» (2001), «Søndagsengler» (1996), «Veiviseren» (1987) og «Ni Liv» (1957) nominert i nevnte kategori. Norge har imidlertid aldri vunnet.

Kun to Oscar-triumfer har Norge sørget for gjennom tidene. I 1951 stakk Thor Heyerdahl og Olle Nordemar av med Oscar for «Kon Tiki» i kategorien beste dokumentarfilm. Torill Kove vant i 2007 for filmen «The Danish Poet» i kategorien beste animerte kortfilm.

Reglene

Hvert land kan kun innstille én film til kategorien «Best Foreign Language Film». Et kriterium er at filmen må ha hatt norsk premiere på kino i perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Den må også være produsert utenfor USA og ha et annet språk enn engelsk som hovedspråk.

Den norske Oscar-komiteen 2018 består av:

Leder Sindre Guldvog, Norsk filminstitutt

Mode Steinkjer, Norsk Filmkritikerlag

Even Stormyhr, Norsk filmforbund

Håkon Karoliussen, Norsk Skuespillerforbund

Johan Kaos, Norske filmregissører

Kamilla Krogsveen, Norsk dramatikerforbund

Kristine Knudsen, Virke Produsentforening

Stine Oppegaard, Norsk filminstitutt