Tom Cruise delte bilde fra Preikestolen

Publisert: 05.02.18 09:37

FILM 2018-02-05T08:37:28Z

Filmtraileren til «Mission Impossible 6» er lansert, og flere av scenene er fra Preikestolen.

Hovedrolleinnhaver Tom Cruise (55) markerer lanseringen på Instagram og Twitter med et bilde av seg selv hengende utfor Preikestolen over Lysefjorden.

«Her er den – den første traileren for Mission Impossible Fallout», skrev han på Twitter klokken 01.18 natt til mandag norsk tid.

Natt til mandag ble traileren lansert , og allerede 13 sekunder inn i den vises et bilde av fjellveggen i fugleperspektiv.

Cruise glipper taket

Skuespilleren og det voldsomme filmteamet besøkte Ryfylke i Rogaland i november i fjor. Det ble blant annet spilt inn en stuntscene hvor Cruise klatrer opp de siste meterne til toppen av fjellet.

I traileren vises Cruise hengende fra fjellhyllen før han glipper taket og faller.

Cruise er kjent for å gjøre sine egne stunts og ble under norgesbesøket fotografert da han hang i et tau utfor stupet . Traileren viser også skuespilleren hengende i et tau fra et helikopter med det som ser ut til å være norske fjell i bakgrunnen.

Joner har rolle

Amerikanske Paramount står bak filmen, mens United International Pictures (UIP) Norge er den norske distributøren.

Også Kristoffer Joner (45) spiller en rolle i storfilmen . Joner har tidligere uttalt til VG at han og Cruise spiller tett opp mot hverandre i en av scenene, uten øvrige skuespillere.

Filminnspillingen på Preikestolen ble gjennomført under strengt hemmelighold , der ingen turister eller medier fikk innsyn til filmsettet. Det er derfor knyttet stor spenning til hvordan scenene vil se ut.

NTB/VG