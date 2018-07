HØYT OG LAVT: Tom Cruise har nok å henge fingrene i i «Mission Impossible: Fallout». Foto: Credit: Paramount Pictures

«Mission Impossible 6» slår alle tidligere rekorder

Publisert: 30.07.18 10:49

FILM 2018-07-30T08:49:44Z

Anmelderne var over seg av begeistring. I helgen har publikum strømmet til kinoene i hopetall.

Det er ikke ofte at den sjette filmen i en filmserie blir den mest populære, men ting ser svært lyst ut for Tom Cruise og «Mission Impossible: Fallout».

Åpningshelgen ble ifølge Hollywood Reporter den aller beste i serien. Filmen spilte inn 61.5 millioner dollar i USA, over 526 millioner norske kroner. Filmen har også gjort det svært bra ellers. Den har hatt premiere i 36 andre markeder, og spilt inn 92 millioner dollar så langt, over 787 millioner kroner.

Les også : Skryter «Mission Impossible» opp i skyene

I Norge har ikke filmen premiere før førstkommende fredag.

Filmen har fått mye oppmerksomhet her til lands etter at scener i filmen ble spilt inn på Prekestolen i Rogaland. Vår egen Kristoffer Joner har en liten, men viktig rolle i filmen som atomforsker. Prekestolen er imidlertid «flyttet» til Kashmir, så Norge spiller ingen rolle som sådan i filmen, selv om naturbildene er herfra.

Tom Cruise har vært en superstjerne siden «Top Gun» i 1986, og statusen ser ikke ut til å ha falt. «Mission Impossible: Fallout» har den nest beste åpningen for en film han er med i, bare slått av «War of the Worlds» fra 2005, tall som ikke er justert for inflasjon, skriver Hollywood Reporter.

Filmen har fått strålende mottakelse fra anmelderne, og har utrolige 98 prosent på anmelder-generatoren Rottentomatoes.com , som samler engelskspråklige anmeldelser.