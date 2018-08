SLITER: Charlie Sheen ble sparket fra serien «Two and a Half Men» i 2011. Nå sliter skuespilleren med å gjøre opp for seg. Foto: FRED PROUSER / Reuters

Charlie Sheen: Har ikke råd til barnebidrag

Skuespilleren hevder at han ikke har råd til barnebidrag fordi han har blitt svartelistet av underholdningsbransjen.

Det var i 2016 at skuespiller, Charlie Sheen (52), måtte gå rettens vei for å få redusert barnebidragene han betaler.

Skuespilleren, blant annet kjent fra TV-serien «Two and a Half Men», har døtrene Sam Sheen (14) og Lola Sheen (13) sammen med den amerikanske skuespilleren Denise Richards (47). Ifølge Daily Mail betaler Sheen cirka 160.000 kroner i måneden i barnebidrag for døtrene.

I tillegg har Sheen tvillingsønnene Max Sheen (9) og Bob Sheen (9) sammen med skuespilleren Brooke Mueller (40). Sheen må angivelig punge ut 450.000 kroner i barnebidrag for tvillingsønnene hver måned.

I rettsdokumenter hentet av The Blast , har «Two and a Half Men»-stjernen sendt inn forespørsel om å redusere barnebidraget. Sheen hevder selv han ikke har råd til barnebidragene på grunn av mangel på jobb.

– Jeg har ikke vært i stand til å finne fast jobb, og har blitt svartelistet fra mange i underholdningsindustrien, sier Sheen, ifølge dokumentene.

Skuespilleren hevder han er i en økonomisk krise. Ifølge The Blast, har Sheen gjeld han ikke har vært i stand til å betale, blant annet for hagearbeid.

Fikk sparken

I 2010 var Sheen en av de best betalte skuespillerne i TV-bransjen, der han fikk betalt over 14 millioner kroner per episode av «Two and a Half Men»-serien.

Knappe ett år senere fikk produsentene av serien nok av temperamentet til skuespilleren. Kort tid etter at han skjelte ut sjefprodusent Chuck Lorre, ble det besluttet at kontrakten hans skulle avsluttes med umiddelbar virkning. Inn kom Ashton Kutcher, til tross for massive protester fra fansen .



«Two and a Half Men»-stjernen har senere angret på hvordan han reagerte da han fikk sparken fra suksesserien.

– Jeg burde vært mer ydmyk, vist mer anger, og jeg burde ikke angrepet dem slik jeg gjorde. Og jeg burde nok tryglet om å få tilbake jobben, men trygling er noe jeg ikke er så flink på, sa Sheen til Female First.

Problemene har etter hvert hopet seg opp for skuespilleren. I 2015 ble det kjent at Sheen er HIV-positiv . Tidligere i år ble det rapportert at Sheen, ifølge People , har nesten 41 millioner kroner i ubetalt skatt for 2015-året. I tillegg skylder han flere millioner til sine advokater og til boliglån.

Det er planlagt en høring om barnebidraget i september.