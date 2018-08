I FARS HJULSPOR: – Før et løp er mamma mer sånn «dette er farlig», mens pappa sier «kjør på». Under løpet snur rollene, da er ikke mamma redd, men pappa er stresset, forteller Oliver Solberg (16). Foto: Frode Hansen, VG

En ny Solberg i forsetet: – Jeg er bare meg sjæl

Publisert: 09.08.18 18:28

Når Oliver Solberg (16) kjører rally, står pappa på sidelinjen og biter negler. I 2019 kommer dokumentarfilmen om kometen fra Torsby.

– Det blir som en actionfilm, bare virkelig. En «Fast and the Furious»-film med ekte folk, sier Oliver Solberg (16) til VG.

– Heller ingen luretriks på kjøringen, skyter far Petter Solberg (43) inn fra sidelinjen i solsteiken på Tjuvholmen.

I februar 2019 inntar dokumentarfilmen «Born 2 Drive» norske kinoer, med 16-åringen fra Torsby i førersetet. Siden april i fjor har regissør Daniel Fahre i Fenomen Film fulgt Oliver gjennom stort og smått, først og fremst i rollen som verdens yngste rallysjåfør.

– Jeg var litt usikker på om jeg gadd at en fyr skulle følge på hele tida, men det viste seg ikke å være noe problem. Han har bare filmet, og det er ikke noe mas når han spør om intervju eller andre småting. Jeg er bare meg selv, forteller Oliver.

– Litt sånn utrolig

Dokumentarfilmen fikk for alvor fart på seg da Oliver kjørte sitt første rallycrossløp i Skien, i april 2017. Regissør Fahre var med for å sondere terrenget, og gikk derfra med klare planer om en kinofilm.

– Det å se en 15-åring gå inn i en så kraftig bil, og kjøre inn på pallplass i sitt første løp – det er stort. Alle pratet om en ting, og det var Oliver Solberg, sier Fahre.

Etter debutløpet «balla det på seg», som far Solberg sier.

– Det ble jo en stor greie at jeg kjørte pappas bil, med den VM-historien den har. Å gjøre det såpass bra på første løpet når man kjører med en sånn bil – for mange folk – var det litt sånn utrolig, sier Oliver, som har blitt mer komfortabel med medie- og filmtrykket.

– Første løpet var jeg mer stresset for alt rundt, nå har jeg blitt mer vant til det.

Tett på

Både karrierevalget og ønsket om å være frontfigur i en dokumentarfilm om virkeligheten bak det eksotiske motocross-universet, presiserer både far og sønn at var Olivers ønske.

– Jeg hadde aldri turt å gå etter, hvis faren min var verdensmester. Det er det vi har fightet mot i mange år, før han begynte å kjøre, sier Petter, og legger til:

– Det er en enorm greie å holde ut.

Støtten er likevel total på hjemmebane, til tross for en opprinnelig skepsis.

– Det har vært viktig å tilrettelegge slik at Oliver føler seg bra. Skulle vi først gjøre dette, måtte vi også gjøre det skikkelig med fulle muligheter, forteller verdensmesteren.

Dét har de også gjort, med åpne dører inn til en intim og tettpakket familiehverdag, der mamma Pernilla også er engasjert i familiebedriften.

– Hva tror du folk vil tenke om dere som familie når de ser filmen?

– At vi elsker hverandre. Vi er nære, og det er mye konkurranseinstinkt, sier Oliver.

Voksen guttedrøm

«Born 2 Drive» følger også Olivers hverdag på racingskole i Frankrike fra han flyttet inn på internatet i september i fjor, til et av filmens høydepunkter; første gang han skulle vaske egne klær.

– Det gikk ganske bra til slutt, etter at jeg hadde ringt mamma et par ganger, innrømmer Oliver til humring fra far.

– Han er fortsatt et barn, og det tror jeg vi ser i filmen også. I ett øyeblikk leker han med andre barn, og i det neste hopper han inn i en bil med 600 hestekrefter og kjører av gårde i 200 km/t inn i skogen og hopper 20 til 30 meter. Kontrastene er store, sier Petter.

For Fahre er muligheten til å komme tett på «backstage» uvurderlig.

– «Fast and the Furious» er mye action, men det mellommenneskelige er ikke alltid troverdig. Det får vi gratis her, sier Fahre.

Familiefilmen er satt til å ha premiere 8. februar 2019. Forhåpentligvis med innslag av brent gummi på lanseringen, skal vi tro far og sønn Solberg.