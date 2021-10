EKSEMPEL PÅ ARTEN «VINNERSKALLE»: Aksel Lund Svindal i 2018.

Filmanmeldelse «Aksel»: Sympatisk «vinnerskalle»

Filmen om Aksel Lund Svindal kommer hit, men ikke lenger.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DOKUMENTAR

«Aksel»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Even Sigstad og Filip Christensen

Med: Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Simen Lund Svindal, Bjørn Svindal

«Om jeg gir meg nå, er det en god story», sier Aksel Lund Svindal på et tidspunkt i filmen om ham. Han har nettopp tatt det første norske OL-gullet i utfor i Pyeongchang i 2018. Alle forventer at triumfen skal sette et endelig, gyllent punktum for den enestående karrieren hans.

Det er bare det at Lund Svindal ikke vil gi oss denne «storyen». Kanskje fordi å «gi seg på topp» vil være for banalt. Men mest sannsynlig fordi han virkelig, virkelig kvier seg for å ta farvel med idretten som har vært livet hans i 30 år.

NEDOVERBAKKE: Aksel Lund Svindal i «Aksel».

Å legge opp vil i mange tilfeller det vondeste en idrettsutøver gjør – om du ser bort fra skadene. I denne karrieren kan det virke som om det vil få dramatiske følger for omgivelsene hans også: Lillebroren Simen, selv et lovende talent en gang i tiden, og faren Bjørn.

FAMILIEFORETAK: Pappa Bjørn og Aksel Lund Svindal i «Aksel».

For ikke å glemme Kjetil Jansrud, den nære vennen og konkurrenten Lund Svindal synes å ha levd i et symbiotisk forhold til i alle år.

Filmen – som slipper oss inn i januar 2017 og tar farvel samtidig som Lund Svindal selv gjør det, i februar to år senere – tar oss nokså tett på hovedpersonen. Men utelukkende i nøye kontrollerte sammenhenger. Det vil si i bakkene, på treningsstudioene- og leirene, legekontorene og operasjonsstuene der Lund Svindal har tilbrakt sitt voksne liv.

At «Aksel» lærer oss lite eller ingenting om eksistensen hans ellers, kan sikkert være fordi han ikke har hatt en eksistens ellers.

PÅ LEGEKONTORET: Aksel Lund Svindal har tilbrakt mye av tid der, gitt.

Filmen tegner et bilde av en utøver som er mer analytisk anlagt enn konkurrentene. «Jeg gjør meg kjapt ferdig med både oppturer og nedturer», sier Lund Svindal, som mener at det er mulig å kontrollere det meste i livet, bortsett fra flaks og uflaks.

Den som måtte ønske å penetrere utøverens psykologi, vil imidlertid bli skuffet. Det ligger nesten i sakens natur at «Aksel» primært er en hagiografi, og filmskaperne skygger raskt unna det som må ha vært traumatisk. Det mest påfallende er moren Ida Lunds tragiske bortgang da Aksel og Simen var små.

PÅ OPERASJONSBORDET: Der har også Aksel Lund Svindal vært før, ja.

Det nevnes, liksom for ordens skyld, og så haster filmskaperne videre til tryggere vær- og føreforhold. Smerter i knærne og menisken er lettere å snakke om enn smerter i hjertet og psyken.

Som portrett av et menneske, har «Aksel» definitivt sine svakheter. Men som en loggbok fra den siste delen i en idrettskarriere, er det en godt fortalt, om enn noe monoton og monoman historie.