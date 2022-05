ALLE TIDERS «TOP GUN»: Tom Cruise i «Top Gun: Maverick».

Filmanmeldelse «Top Gun: Maverick»: Testosteronets triumf

Tom Cruise (59) har lagd en sånn actionfilm som de ikke lager lenger.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

ACTIONDRAMA

«Top Gun: Maverick»

USA. 12 år. Regi: Joseph Kosinski

Med: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Monica Barbaro, Val Kilmer, Glen Powell, Jon Hamm, Lewis Pullman

Den gamle brune lærjakka med sy-på merker. Motorsykkelen, som han kjører fort, fort, fort – og uten hjelm (det der er livsfarlig, Pete «Maverick» Mitchell!). Den popmusikalske giganten Kenny Loggins som synger «Danger Zone».

«Top Gun: Maverick» venter ikke lenge med å hamre løs på nostalgiknappene. To minutter, og vi er tilbake – godt hjulpet av det faktum at hovedrolleinnehaver Tom Cruise holder seg så innmari godt at vi har ham mistenkt for å ta bade i jomfrublod eller noe lignende.

Han ser ikke nøyaktig ut som han gjorde i 1986. Men heller ikke én dag eldre enn han så ut ti år senere, i 1996. Skummelt.

AKROBATIKK I LUFTEN: Tom Cruise i «Top Gun: Maverick».

Men har «Top Gun: Maverick» noe mer enn skamløs nostalgi, old skool-action og 1980-talls retromoro å by på? Kanskje ikke. Men det vil uansett være tilstrekkelig for veldig mange. Denne nye filmen, som altså kommer 36 år etter den første, kommer aldri til å bli definerende for sin tid, på godt og ondt, slik «Top Gun» ble i 1986. Jeg vil likevel påstå at det er en bedre film.

Ja, måten den er gammeldags på, oppleves som overveiende gledelig. «Top Gun: Maverick» er en slik actionfilm som det var grunn til å frykte at Hollywood hadde mistet evnen til å lage – etter 20 år med superhelter, dataanimasjon og grønne skjermer.

Selv tradisjonelle action/spenningsfilmer, uten flygende menn i trikoter, har oftere enn ikke hatt ganske dølle, livløse actionsekvenser i senere år. De har føltes som videospill. Akrobatikken i luften i «Top Gun: Maverick», derimot, føles som å kjøre berg-og-dal-bane på tivoli. Det er mye morsommere enn [å se noen andre spille] videospill.

«IKKE TENK»: Tom Cruise som en noe uortodoks instruktør i «Top Gun: Maverick».

Pete Mitchell er den samme gamle, bare 36 år eldre. Han er ugift og har ikke barn, og er fremdeles, alderen til tross, jagerpilot. En «top gun», en av de beste av de beste. Folk mener at Pete burde ha avansert for lenge siden. Han burde vært en admiral nå, eller kanskje til og med en senator. Blitt voksen, for helvete.

Men Mitchell vet hvem han er, og med det også hvem han ikke er. Han mener selv han er på helt riktig hylle i livet. Han blir ikke kalt «Maverick» for ingen ting, må vite. Han går sine egne veier, tar sine egne valg, og driter i at mange anser ham for å være en dinosaur i den kunstige intelligensen og dronenes tid.

Fordi han er så egenrådig, havner «Maverick» av og til i trøbbel. Trøbbelet leder ham i denne filmen til North Island i San Diego, der han skal veilede en gruppe med 10 unge piloter i forkant av et superhemmelig, superviktig militæroppdrag. Oppgaven er umulig (de skal bombe et uran-anrikingsanlegg i et ikke navngitt land tilbake til steinalderen) og tiden er knapp (tre uker).

UNG OG ARROGANT: Glen Powell som «Hangman» i «Top Gun: Maverick». Ikke ulik «Maverick» for 36 år siden, nei.

Mitchells utfordringer i filmen, som vi hele tiden føler at han kommer til å fikse, blir disse:

1. Han må få disse unge, hete hodene til å fungere som et team. Det gjelder «Hangman» (Glen Powell), som er like arrogant som den unge Mitchell var i den første filmen, og har det samme shit-eating smilet. Det gjelder i aller høyeste grad Bradley «Rooster» Bradshaw (Miles Teller), sønnen til Mitchells wingman i 1986: «Goose». «Rooster» og «Maverick» har en komplisert personlig historie. Den eldre mannen må jobbe hardt for å vinne den unge mannens tillit, respekt, vennskap og kjærlighet.

MØT HANEN, SØNNEN TIL GÅSA: Miles Teller i «Top Gun: Maverick».

2. Mitchell må finne seg en kvinne, en slik som han vil ha, og en slik som en mann sent i 50-årene kan være bekjent av. Han må forelske seg i Penny Benjamin (Jennifer Connelly). Burde la seg gjøre.

3. Han må prøve å ta ordre fra sine overordnede (deriblant Val Kilmer i en kort gjesteopptreden som Tom «Iceman» Kazansky, samt en skikkelig macho-kjip Jon Hamm), og forsøke å undertrykke sitt sterke ønske om å selv gjennomføre det umulige oppdraget. I dette må han mislykkes, slik at han kan leve opp til kallenavnet «Maverick» og redde dagen for det amerikanske flyvåpenet, NATO og den frie verden.

MACHO – OG KJIP: Jon Hamm i «Top Gun: Maverick».

Cheesy? Gud, ja! Cheesy som om 1980-tallet aldri tok slutt. Men også cheesy på en måte som får en til å glise, kanskje litt overbærende, snarere enn kaste opp og/eller gjemme seg bak kinosetet, rød i kinnene av forlegenhet.

«Top Gun: Maverick» er ikke smart eller dyp eller mer progressiv enn den er helt nødt til å være (jepp, det finnes en kvinnelig pilot i denne våte guttedrømmen av en film – hva blir det neste?!). Men selv på sitt aller teiteste er det en tvers gjennom fornøyelig film.

JA, DET ER EN KVINNE MED (TO, FAKTISK)!: Jennifer Connelly i «Top Gun: Maverick».

Og spennende: Scenene i luften er på alle måter mer åndeløse enn de fra 1986. Vi vet som nevnt omtrent hvordan det kommer til å gå. Så kunsten er å holde oss i spenn på enden av setet likevel. Det er en kunst regissør Joseph Kosinski mestrer, og som det er grunn til å respektere.

Mann, rundt de 50, vil le, «få noe i øyet» og bli en smule mo i knærne av «Top Gun: Maverick».

For mann, rundt de 50, som i tillegg drømte om å bli akkurat som Tom Cruise da han var ung, før livet kom i veien, og den dag i dag aldri svitsjer forbi originalfilmen når den går på TV, vil faren for å spontan-ejakulere i kinosetet av pur begeistring, være overhengende.

Verden og omgivelsene hans bør se i nåde til og unne mann, rundt de 50, såpass. Han står jo ikke så høyt i kurs sånn ellers nå om dagen.

«Top Gun: Maverick» har premiere i Norge onsdag 25. mai