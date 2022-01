LANDER TRYGT: Tom Holland som Spider-Man i «Spider-Man: No Way Home».

Filmanmeldelse «Spider-Man: No Way Home» Alle gode ting er tre

Spider-menn fra alle universer, foren eder.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

EVENTYR / SUPERHELTFILM

«Spider-Man: No Way Home»

USA. 12 år. Regi: Jon Watts

Med: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jon Favreau, J.K. Simmons

Det er mye rabalder rundt Spider-Man/Peter Parker (Tom Holland) idet «Spider-Man: No Way Home» tar til.

Identiteten hans er blitt avslørt, og om lag 50 prosent av publikum er av den oppfatning at den unge superhelten – han er fremdeles bare 17 – er en farlig, destruktiv kraft i samfunnet.

Tante May (Marisa Tomei) har slått opp med Happy Hogan (Jon Favreau). Pressen – representert ved The Daily Bugles utrettelig negative J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) – snapper helten i hælene.

Verst er det at både Spidey selv, kjæresten MJ (Zendaya) og bestekompisen Ned Leeds (Jacob Batalon) får avslag på søknadene om opptak på Massachusetts Institute of Technology. Årsaken er alle kontroversene rundt Parker.

ÉN FOR ALLE, ALLE FOR ÉN: Tom Holland, Zendaya og Jacob Batalon (fra venstre) i «Spider-Man: No Way Home».

Peter, en ytterst velmenende superhelt, blir ille til mote, og vender seg til Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) for å få hjelp. Strange ser i nåde til ham, og koker opp noen besvergelser som skal snu opp ned på tingenes orden i tid og rom.

Formål: Å gjenopprette en verden der ingen vet at det er Peter som er Spider-Man. Alt tilbake til det normale, med blanke ark og fargestifter til. Så sier det seg selv at noe går galt, og at Stranges trylleformel utløser mektige, uønskede bivirkninger. Skurker fra en fremmed, fjern fortid materialiserer seg i Peter Parkers virkelighet. Da er kanskje ikke heltene fra de andre universene langt etter?

«BLAST FROM THE PAST» NUMMER 1: Jamie Foxx i «Spider-Man: No Way Home».

«Spider-Man: No Way Home» skulle hatt premiere i Norge 15. desember i fjor, men ble stoppet av viruset-du-vet. Av hensyn til tålmodige kinogjengere som mot alle odds har klart å holde seg unna spoilere i den drøye måneden som er gått, er det ugreit å avsløre mer om innholdet enn strengt tatt nødvendig.

På veien rundt grøten kan det dog fastslås at «Spider-Man: No Way Home» forfølger sin high concept-tanke helt ut, og at den bærende ideen både er original og av en type som lett kunne blitt for smart for sitt eget beste.

Jeg vil også mene at den tredje filmen i den tredje «Spider-Man»-serien lander imponerende trygt og godt på beina. Og at det er fordi den i likhet med forgjengerne «Spider-Man: Homecoming» (2017) og «Spider-Man: Far From Home» (2019) er en usedvanlig koselig superheltfilm.

«BLAST FROM THE PAST» NUMMER 2: Willem Dafoe i «Spider-Man: No Way Home».

Spider-Man/Parker har alltid vært den mest sympatiske superhelten, og aldri mer så enn i regissøren Jon Watts’ trilogi med briten Tom Holland i den røde og blå trikoten. Like mye som en fortelling om helter og skurker, er «Spider-Man: No Way Home» en historie om en tenåring som gjør sitt beste for ikke bare å bli en mann, men en god mann, og ikke bare en voksen superhelt, men en voksen superhelt med samvittighet.

Lærdommen fra tante May – «med stor makt følger stort ansvar» – sitter dypt i den bløthjertede, bortimot selvutslettende snille Peter. Så dypt at han er overbevist om at selv skurker fortjener en ny sjanse, og at også skurkeliv er verdt å redde (nesten uten unntak). Vi føler med og for ham. Når tragedien rammer, gjør det vondt.

«Spider-Man: No Way Home» er vel så opptatt av å trykke på følelses-knappene våre (hei, en samtalegruppe for Spider-menn med stiv rygg!) som den er av å koreografere actionsekvenser. Men også disse er over gjennomsnittet vellykkede: Visuelt vakre (den psykedeliske «Inception»-passasjen) og overrumplende grasiøse.

At «Spider-Man» er den superhelt-filmserien som føles mest som en tegneserie i levende live, er heller ikke uviktig.

HAT TRICK: Tom Holland, Jacob Batalon og Zendaya (fra venstre) i «Spider-Man: No Way Home».

Hjertet i serien forblir imidlertid Peter Parkers tapre kamp for å leve med seg selv og kreftene sine, og det tillitsfulle forholdet han har til menneskene som står ham nærmest. Regissør Watts har studert sin Steven Spielberg, og lært at et eventyr har alt å vinne på en helt som ikke utelukkende er heltemodig, men et ganske vanlig menneske med ganske vanlige problemer når hen ser seg selv i speilet.

«Spider-Man»-fanatikerne som gråt da filmen ble utsatt i Norge (eller enda mer hjerteskjærende: dro til Sverige for å se den) kommer til å gråte igjen idet «Spider-Man: No Way Home» rundes av med ikke bare én bittersøt sluttscene, men flere.