GIFTEKLAR: Emma Stone, her på «Zombieland»-premiere i Los Angeles i oktober. Foto: PHIL MCCARTEN / Reuters

Emma Stone har forlovet seg

Det røper filmstjernens utkårede på Instagram.

Nå nettopp

Etter to år som kjærester har «Saturday Night Live»-skribenten Dave McCary (34) fridd og fått ja.

En stolt McCary har postet to hjerter og et bilde som viser Stone (31) med funklende ring på venstre hånd (artikkelen fortsetter under):

Stone har i skrivende stund ikke uttalt seg om begivenheten. Paret holder normalt en lav profil, men i fjor sommer uttalte Stone til Elle Magazine at hun ser for seg en fremtid med ektemann og barn.

– Jeg har fått et annet perspektiv på livet etter at jeg er blitt eldre. Som tenåring tenkte jeg at jeg aldri skulle gifte meg eller få barn, men nå ønsker jeg meg det, betrodde hun.

Før hun ble kjæreste med McCary, var Stone i et flere år langt forhold med «The Amazing Spider-Man»-motspiller Andrew Garfield (36).

Stone er ellers kjent fra filmer som «La La Land», (som hun vant Oscar for), «Crazy Stupid Love», «Birdman», «Easy-A», «The Help» og «Zombieland».

Publisert: 05.12.19 kl. 11:33

