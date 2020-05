FILMSUKSESS: Jim Carrey fyller rollen som Dr. Robotnik i den første filmen om pinnsvinet Sonic. Her på premiere i Los Angeles i februar i år. Foto: ROBYN BECK / AFP

Lager ny film om pinnsvinet Sonic

Familiefilmen «Sonic The Hedgehog» slo alle rekorder for «dataspill-filmer» tidligere i vår. Fansen har mer i vente.

Filmen om det utenomjordiske, blå pinnsvinet Sonic, en av verdens mest berømte og raskeste spillfigurer, hadde kinopremiere i februar i år og føk rett til topps på filmbarometeret i USA. Aldri før har en film basert på et spill lokket så mange skuelystne i løpet av åpningshelgen.

Nå er det klart at det kommer en oppfølger.

Paramount Pictures og Sega Sammy Company bekreftet denne uken at Jeff Fowler skal regissere også denne, og at manusforfatterne Pat Casey og Josh Miller skal stå for handlingen også i fortsettelsen.

Filmen er ifølge Variety fortsatt på planleggingsstadiet, så hvilke skuespillere som skal være med, er ikke bestemt. Heller ikke når innspillingen starter.

FILMVENNER: Sonic og Tom (spilt av James Marsden). Foto: Paramount Pictures/Sega of America

I «Sonic the Hedgehog», som kun ble presentert på norske kinolerreter på originalspråket, er det Ben Schwartz (38) som gir stemme til pinnsvinet Sonic, mens Jim Carrey (58) fyller rollen som elleville, maktsøkende Dr. Robotnik. James Marsden (46) spiller Sonics gode venn, Tom.

Da den første traileren til «Sonic The Hedgehog» ble lansert i fjor, var kritikken fra fansen så massiv at hele filmen ble utsatt. Filmselskapet valgte å redesigne hovedrollefiguren og måtte derfor også lage ny trailer – se den her:

Sonic, som først dukket opp som spillkarakter i 1991 og raskt ble superstjerne, måtte flykte fra sin hjemplanet som liten og søke tilflukt på Jorden for at ikke evnene hans skulle falle i feil hender.

Så ender han opp med å få Dr. Robotnik i hælene.

SPILLVERSJONEN: Sånn husker spillerne Sonic – før han fremsto i ny filmdrakt. Foto: AFP

