HOLLYWOOD-VETERAN: Matthew McConaughey, her på en tilstelning i New York i februar.

Matthew McConaughey åpen for jobbskifte

Den Oscar-belønnede stjernen utelukker ikke at han kan komme til å satse stort som politiker.

Faktisk leker Matthew McConaughey med tanken på å bli guvernør i Texas i fremtiden. Det ble tydelig under et intervju med radioverten Hugh Hewitt onsdag.

Ifølge Reuters fikk den amerikanske Hollywood-stjernen direkte spørsmål om nettopp det – om han ser for seg en politisk karriere i form av guvernørvervet.

– Det ville vel ikke være opp til meg. Jeg vil si at det er mer opp til andre enn meg, svarte McConaughey.

– La meg si det sånn: Politikk fremstår for meg som en ødelagt business i disse dager. Men når det blir redefinert hva politikk egentlig handler om, så vil jeg være jævlig mye mer interessert, la han til.

Da Donald Trump ble president for fire år siden, gikk McConaughey ut og oppfordret sine kolleger i bransjen til å moderere sin motstand og heller gi Trump en sjanse. McConaughey har imidlertid aldri utdypet hva han mener om Trump, selv om han er blitt spurt flere ganger.

– Skal jeg svare på det, trenger jeg større kontekst og mer tid, uttalte han til australsk TV nylig.

I denne ukens radiointervju stiller McConaughey seg tvilende til hvor mye han selv ville klart å utrette som politiker.

– Jeg vet ikke om det er på den politiske arenaen jeg har størst forutsetning for å gjøre en god jobb.

Det var i Texas McConaughey trådte sine barnesko før han ble skuespiller og flyttet til California. Resten er historie.

51-åringen har markert seg stort i filmer som «Dallas Buyers Club», «Interstellar», «The Wolf of Wall Street», «How To Lose a Guy in 10 Days» og «Magic Mike». TV-seerne kjenner ham også fra serien «True Detective».

Skulle han velge å stille i kampen om å bli guvernør, er McConaughey slett ikke den første i Hollywood til å ta spranget. Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger og Clint Eastwood har alle hatt pause fra underholdningsindustrien for å være guvernør. Førstnevnte endte opp som president.

I 2014 ble McConaughey hedret med egen stjerne på ærverdige Hollywood Walk of Fame. Da snakket han varmt om hjemstaten.

Publisert: 19.11.20 kl. 09:31

