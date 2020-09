HOLLYWOOD-VETERAN: Tom Cruise, her i San Diego på en filmfestival i fjor sommer. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Datoen satt for Tom Cruises ferd i verdensrommet

Tom Cruise (58) og regissør Doug Liman (55) legger ut på romferd i oktober neste år.

Det melder TMZ, som har opplysningene fra det offisielle 2020–2023-programmet til ISS, NASAs International Space Station.

Nyheten om at Tom Cruise vil spille inn actionfilm i verdensrommet, ble kjent i vår. Hollywood-stjernen, som i disse dager spiller inn «Mission: Impossible»-oppfølger i Norge, er den aller første i verden til å gjøre nettopp det.

Hva romskip-filmen skal hete, hva som er tema og hvilke andre skuespillere som inviteres med ut i universet, er ikke kjent. Men det skal ikke være snakk om en ny «Mission: Impossible»-film.

Cruise har selv vært ordknapp om prosjektet.

Innspillingen skal skje i Tesla-gründer Elon Musks private romskip SpaceX Crew Dragon. NASA er involvert i Hollywood-planene, som må beskrives som i overkant spektakulært. Men så er Tom Cruise kjent for nettopp å sprenge grenser.

NASA-administrator Jim Bridenstine skrev på Twitter i mai at de gleder seg til samarbeidet:

Cruise har tidligere uttrykt stor nysgjerrighet rundt mulig liv på andre planeter. I 2013 uttalte han i et intervju at han helt siden han var liten, har trodd på romvesener, og at han ønsket å utforske verdensrommet.

– Jeg kommer til å la et par andre mennesker teste det ut først, men når jeg drar, kommer det til å bli storartet, lød det fra skuespillerveteranen.

