ÅPENHJERTIG: Elliot Page, her avbildet i Toronto i 2019. Foto: GEOFF ROBINS / AFP

Elliot Page etter operasjonen: − Nå er jeg meg selv fullt ut

«Juno»-stjernen Elliot Page (34) forteller hvordan livet har snudd etter at hen sto frem som transperson.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

– Jeg hadde forventet masse kjærlighet og støtte, og en stor mengde hat og transfobi. Og det ble i grunn akkurat sånn, sier skuespilleren et langt og åpenhjertig intervju med Time Magazine.

Elliot sto frem som transperson før jul i fjor, noen år etter at hen sto frem som lesbisk i 2014. To måneder senere kom nyheten om at hen skulle skilles fra kona, Emma Portner, etter tre års ekteskap.

Page, som sist å se i Netflix-suksessen «The Umbrella Academy», het tidligere Ellen. Men helt siden barndommen har hen kjent på at det var feil kjønn.

– Jeg følte meg som gutt og ønsket å være det. Jeg husker at jeg spurte mamma om jeg kunne bli det en dag.

Skuespilleren ble kjent etter storsuksessen «Juno» i 2007, som han blant annet ble nominert til en Oscar for. Hen er også kjent fra andre storfilmer, som «X-Men», «Inception» og «Flatliners».

les også Elliot Page: Hylles av stjerner og egen kone

Men med suksessen kom også mer depresjon og angst. I en lang periode klarte ikke Page engang å se på bilder av seg selv. Selv om hen var skuespiller, var det vanskelig å iføre seg kvinneklær.

– Det fikk meg til å føle meg så dårlig.

Etter at hen fikk utført mastektomi i fjor høst, altså kirurgisk fjerning av brystene, ble livet lettere. Det var i prosessen etter operasjonen at Page sto frem og fortalte hvem hen egentlig er. Da var tiden moden.

– Dette har forandret livet mitt fullstendig. Ikke bare det, det har vært livreddende, sier hun om operasjonen og den nye tilværelsen.

les også Transdebatten: – Hun bruker kilder som er regelrett transfobiske

Page mener at coronapandemien, med all den tiden hen fikk til å tenke og være alene, førte til fortgang i saken.

– Jeg fikk endelig mulighet til å omfavne det å være transperson og la meg selv fullt ut bli den jeg er i dag. Nå gleder jeg meg også til å jobbe, fordi jeg er meg selv fullt ut i denne kroppen.

Page er nøye med å presisere at ikke alle transpersoner opererer seg.

– Det er også ganske så dyrt, sier stjernen om inngrepet.

34-åringen betror i tillegg at navnet Elliott er et hen har vært svak for nesten hele livet, helt siden hen så 80-tallsfilmen «E.T. første gang», hvor den unge hovedrollen heter nettopp det.

Flere rampelys-nyheter på VGTV: