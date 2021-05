BANTAMVEKT: Godzilla (til venstre) og King Kong i «Godzilla vs. Kong». Foto: Warner Bros. / SF Studios

Filmanmeldelse «Godzilla vs. Kong»: Klosser i kamp

De må slutte å møtes på denne måten.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

MONSTERFILM

«Godzilla vs. Kong»

USA. 12 år. Regi: Adam Wingard

Med: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, Eiza Gonzáles, Julian Dennison

Det er et lite påaktet faktum at King Kong og Godzilla har vært bitre fiender siden tidenes morgen – rivaler gjennom generasjoner. Det har vært forsøkt dysset ned at de to titanene henter sine krefter og energi fra en kilde i et hulrom i jordkloden, for enkelhets skyld kalt «Jordens hulrom».

Dette er ting du lærer om i «Godzilla vs. Kong», der den store apen med de menneskelige trekkene (han har endog lært seg tegnspråk) og den enda mye større, og noe enigmatiske kjempeøglen møter hverandre igjen. Slik de gjorde i sitt første rendezvous i 1962, «Kong vs. Godzilla» (legg merke til den lille forskjellen).

EN FORKLARING SKYLDIG: Alexander Skarsgård i «Godzilla vs. Kong». Foto: Warner Bros. / SF Studios

Denne fortellingen, den første store post-pandemi kinopremieren i produksjonslandet USA, tar sitt utgangspunkt i «Kong: Skull Island» fra 2017, og åpner med at Kong våkner og klør seg i ræva på nettopp Skull Island. Det skal vise seg at han er innkapslet i en gigantisk dom, og blir holdt øye med av en gruppe vitenskapspersoner, ledet av Ilene Andrews (Hall).

Øya er helt avfolket. Kun én foreldreløs jente, Jia (Hottle), er igjen. Det er hun som har lært Kong å kommunisere med hendene. Vi får inntrykk av at gorillaen lengter hjem. Til Jordens hulrom?

DETTE KAN UMULIG GÅ BRA: Godzilla og King Kong i «Godzilla vs. Kong». Foto: Warner Bros. / SF Studios

På en annen side av verden har Godzilla blitt aggressiv. Og så han som pleide å være så snill – ja, en helt for hele menneskeheten! Den beklagelige utviklingen har noe med en ond, ansiktsløs korporasjon, Apex Cybernetics, å gjøre, slik det som regel har.

Unge Madison (Brown) og Josh (Dennison) har slått sine pjalter sammen med en nevrotisk konspirasjonsteoretiker, Benny (Henry), for å avsløre den onde, ansiktsløse korporasjonen. Ilene og Jia har gått i kompaniskap med den desillusjonerte professoren Nathan Lind (Skarsgård) for å frakte Kong til Jordens hulrom.

KONTAKT: Kaylee Hottle og apen hennes i «Godzilla vs. Kong». Foto: Warner Bros. / SF Studios

Bla bla bla. Jeg må be om forlatelse for mangelfullt handlingsreferat nå, og viser til at «Godzilla vs. Kong» i så liten grad evner på redegjøre for noe som helst selv. Den som leter etter forståelig handling og «motiverte scener», leter i feil film. Det er nesten umulig å forstå hva det er som hender i «Godzilla vs. Kong» – enn si hvorfor eller hvordan.

Da tenker jeg primært, men ikke bare, på all den absurde pseudovitenskapen manuset brer om seg med i opptakten til det første slaget mellom tittelens to monstre (40 minutter inn). Hvori Kong griper tak i en MiG og knipser det av gårde som et papirfly.

Det er selvsagt scener som den folk betaler for. Ikke all den teite pratingen om «energikilder» og «invertert» ditt og datt, levert at skuespillere som jobber livet av seg for å ikke fremstå som for selvironisk innforståtte med at historien prøver formidle, er det ravende visvas.

NÅ RYKER NABOLAGET: Scene fra «Godzilla vs. Kong». Foto: Warner Bros. / SF Studios

Slike scener kommer, så klart, om du bare venter lenge nok. «Godzilla vs. Kong» må jo spare det beste til sist. «Det beste» er i dette tilfellet en ny, mekanisk og kybernetisk Godzilla, Mechagodzilla, og total destruksjon av et neon-opplyst Hongkong. Byen jevnes med jorden av monstrene, tilsynelatende uten at noen mennesker lider overlast. Lerretet lyser opp som en glorete screensaver. Yay.

Innen den tid vil mennesker med en viss monsterfilm-kompetanse for lengst ha blitt rammet av fremskreden sett det før-itis. Uansett om det er et helt, langt korona-år siden vi så noe lignende sist.

Er du en gutt mellom ni og 11 år som har løst din første kinobillett, vil du dog ha ditt livs beste kveld. Bare så synd at aldersgrensen er 12.