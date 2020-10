Robert Pattinson spiller hovedrollen som «Batman». Foto: CHRIS DELMAS / AFP

«The Batman» utsatt til 2022

Warner Bros setter flere storfilmer på vent.

Egentlig skulle «The Batman» hatt premiere 1. oktober 2021, men nå er den utsatt til 4. mars 2022, melder Variety.

Selve innspillingen av actionfilmen fikk også et skudd for baugen da hovedrolleinnehaver Robert Pattinson (34) testet positivt for corona i september. Arbeidet med filmen hadde da nettopp startet opp igjen etter å ha blitt påtvunget pause som følge av myndighetens virusrestriksjoner.

Det er nettopp produksjonsforsinkelser som oppgis som grunn til at denne og flere andre filmer nå lar vente på seg. For noen dager siden ble det kjent at den nyeste James Bond-filmen er utsatt for andre gang.

«Dune» dyttes også på

Andre premierer som også er skjøvet på, er «Dune», der deler av innspillingen har foregått i Norge.

Timothée Chalamet (24) spiller hovedrollen i Frank Herberts science fiction-klassiker, som skuelystne må vente nesten et år ekstra på å få se. Planen var at filmen skulle settes opp 18. desember i år, men i stedet får den premiere 1. oktober neste år – og overtar dermed «The Batmans» tidsskjema.

Årsaken til at «Dune» skyves på, er imidlertid at kinosaler i USA og England velger å stenge en viss periode, fordi det ikke er mange nye nok filmer å vise frem. I forrige uke ble det nemlig bestemt at den nye Bond-filmen «No Time To Die» er utsatt. Det samme er «Black Widow».

I tillegg er «The Flash» og «Shazaam 2» satt på vent, henholdsvis til 4. november 2022 og 2. juni 2023.

«Matrix» før tiden

«Matrix 4», derimot, får premiere før skjema. Keanu Reeves (56) og Carrie-Anne Moss (53) skulle etter planen gjøre comeback på kinolerretet 1. april 2022, men har nå i stedet fått premieredato 22. desember 2021. Grunnen er at innspillingen kom i mål lenge før de trodde.

Ifølge Variety har «Black Adam», som skulle komme på kino før jul neste år, blitt helt fjernet fra listen. Det samme har «Minecraft», filmen basert på det berømte videospillet.

Publisert: 06.10.20 kl. 09:00

