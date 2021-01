HELVETE UNDER BERLIN: Welket Bungué og Jella Haase i «Berlin Alexanderplatz». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Filmanmeldelse «Berlin Alexanderplatz»: Banalt i Berlin

Moderniteten er ingen dekandans på roser, si.

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«Berlin Alexanderplatz»

Tyskland. 15 år. Regi: Burhan Qurbani

Med: Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch, Joachim Król, Nils Verkooijen

Ideen er egentlig ganske oppe i dagen, og slett ikke dum: Å oppdatere Alfred Döblins klassiske Weimarforfatnings-roman fra 1929 til vår tid, med en papirløs afrikansk flyktning i hovedrollen (i stedet for en drapsdømt mann som nettopp er kommet ut av fengsel).

Både eks-fangen og asylsøkeren, synes regissør Qurbani å mene, vil finne det vanskelig å leve gode, produktive liv. Systemet er rigget mot dem: De på toppen vil alltid presse menneskene som står lavere på rangstigen. Og om de laverestående skulle slumpe til å få anledning til å klatre – vel, så er det sannsynligvis et resultat av at de har handlet umoralsk.

Og i en urban jungel som Berlin – full av modernitet, fristelser, sex, dop og desperasjon, i 2021 som i 1929? Glem det. Vår antihelt Franz/Francis (Bungué) har praktisk talt ikke en sjanse.

TO MENN PÅ TUR I PARKEN: Welket Bungué (til venstre) og Albrecht Schuch i «Berlin Alexanderplatz». Foto: Sommerhaus Filmproduktion / Norsk Filmdistribusjon

Og om han hadde en sjanse, så er det ikke mye igjen av den etter at han har møtt Reinhold. Sistnevnte, klekkelig overspilt av Schuch – med limsnifferknekk i knærne og alt – kommer til asylmottaket og lover gull, grønne skoger og falske pass: Selg dop for meg i parken, og det vil gå dere vel og dere skal leve lenge i landet.

Franz utvikler et slags vennskap/avhengighetsforhold til den eiegode, trettende psykopatiske Reinhold. Jobben er i første rekke å ta seg av kvinnene Reinhold har nedlagt. Etter at han først har «beseiret» dem, orker Reinhold nemlig ikke hverken synet eller lukten av dem.

Franz vikler seg etter hvert dypere og dypere inn i storbyens kriminelle underverden, som selvsagt kommer komplett med transvestitter, løsaktige kvinner og alt annet som hører det «dekadente» Berlin til. Cabaretene er byttet ut med EDM-nattklubber og MDMA. Men lastenes sum er konstant.

DET ER BERLIN, SÅ DET MÅ VÆRE TRANSVESTITTER: Scene fra «Berlin Alexanderplatz». Foto: Sommerhaus Filmproduktion / Norsk Filmdistribusjon

Det er ikke en by for en mann med en engel på den ene skulderen og en djevel på den andre. Franz vil godt – han vil «sjel», «hjerte» og «hud». Han sier i alle fall at han vil det. Men han får det ikke til.

«Berlin Alexanderplatz» er blitt en repetetiv og forutsigbar reise mot den sikre undergangen. Også folk som ikke kjenner romanen, filmatiseringen fra 1931 eller Rainer Werner Fassbinders episke TV-serieversjon fra 1980, vil finne den arketypiske fabelen svært gjenkjennelig.

Vi kunne gjerne blitt fortalt historien én gang til. Men da helst mer effektivt enn i denne oppstyltete utgaven, full som den er av klisjésymbolikk (fugler i bur, blod fra dusjhodet) og – kontraproduktivt nok – rennesteinsromantikk.

BABYLONSKE FRISTERINNER: Welket Bungué og Annabelle Mandeng i «Berlin Alexanderplatz». Foto: Sommerhaus Filmproduktion / Norsk Filmdistribusjon

Og det er ikke det at «Berlin Alexanderplatz» renner over av moralsk oppegående mennesker akkurat. Men kvinnene i denne filmen er sannelig noen babylonske skjøger av en annen verden. Så godt som alle sammen er enten lettlivede nymfomane, strippere eller horer.

Det er bare ett av de mange ludderne som har noe som kan ligne på et hjerte av gull. Nemlig Mieze (Haase), yrkestittel «Kitty», som Franz selvsagt utvikler et skadeskutt skjebnefelleskap med, litt som i en Tom Waits-sang om en alkis og en prostituert fra 1970-tallet. Dette forholdet har sine søte sider. Men også det blir veldig sett det før.

OPPSPIST AV STORBYEN: Welket Bungué i «Berlin Alexanderplatz». Foto: Sommerhaus Filmproduktion / Norsk Filmdistribusjon

Nei. Det er ikke bare bare å være et rettskaffent menneske når både ens egen hunger og omgivelsene jobber mot det. Det er sikkert sant. Denne nye «Berlin Alexanderplatz» er nå likevel blitt en endeløst lang, pompøs og underlig tom filmopplevelse.