(F.v.) Jamie Foxx, DeOndra Dixon, Analise Foxx (Jamies datter) og Michelle Sie Whitten (direktør for Global Down Syndrome Foundation) i Denver i 2018. Foto: Tom Cooper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jamie Foxx mistet søsteren: − Hjertet mitt er knust

Hollywood-stjernen Jamie Foxx (52) letter hjertet sitt på Instagram etter lillesøsterens bortgang.

Nå nettopp

«Hjertet mitt er knust i en million biter», skriver Foxx under et bilde av seg og søsteren, DeOndra Dixon. Hun ble 36 år.

«Min vakre, elskelige søster DeOndra har gått over i en annen dimensjon ... Jeg sier «gått over», fordi hun vil alltid være levende ... Alle som kjente søsteren min, vet at hun var et skinnende lys», skriver den Oscar-belønnede skuespilleren om sin 16 år yngre søster.

Hun hadde downs syndrom.

(Artikkelen fortsetter under posten)

Foxx skriver videre om søsteren at hun elsket å danse, og at hun pleide å stjele showet på enhver fest.

Hun skal ha vært svært begeistret for musiker Chris Brown (31), og Foxx tagger Brown i en spøkefull kommentar om at han var kjæresten hennes.

«Jeg vet at hun er i himmelen nå og danser med vinger. Selv om smerten jeg kjenner på er ufattelig, smiler jeg med tanke på alle de fantastiske minnene hun har etterlatt meg med.»

les også Han utpekes som Katie Holmes’ nye flamme

Hollywood-veteranen mimrer i innlegget over gode stunder, blant annet om at søsteren var med ham på Grammy Awards.

Foxx skriver at tomrommet han nå føler i hjertet, skal fylles med minner.

«Jeg elsker deg av hele mitt hjerte. Familien vår er sønderknust, men vi skal sette bitene sammen igjen med din kjærlighet», runder han av – før han ber alle sine 11,2 millioner følgere om å be for hele familien.

DeOndra Dixon var stolt ambassadør for Global Down Syndrome Foundation. Også de skriver om det tunge tapet av en høyt verdsatt samarbeidspartner.

I skrivende stund har over 87.000 skrevet kondolanser under bildet. Over én million har trykket på «hjerte-knappen».

Under er glimt fra noen av Foxx sine filmer:

Publisert: 27.10.20 kl. 22:36

Les også

Mer om Hollywood Instagram