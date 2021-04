STUDIEKAMERATER: Rami Malek og Rachel Bilson, her avbildet på hver sin kjendisfest i henholdsvis 2019 og 2018. Foto: Pa Photos og AFP

Rachel Bilson og Rami Malek har skværet opp

Rachel Bilson (39) fortalte hele verden at Rami Malek (39) ble sur da hun postet et gammelt bilde av de to.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nå har skuespillerne renset luften.

VG skrev i forrige måned om Rami Maleks angivelige reaksjon da Rachel Bilson – hans gamle skolekamerat fra High School i California, delte mimrebilde på Instagram i 2019. «Bohemian Rhapsody»-stjernen, for tiden aktuell med nye «James Bond», skal ha bedt Bilson slette bildet.

En forlegen Bilson gjorde som han ønsket og beklaget. Det fikk hun aldri noe svar på. Nyheten om «bildeflausen» fikk stor oppmerksomhet i utenlandske medier.

Britiske Daily Mail sporet også opp det omstridte bildet.

Nå kan Bilson, best kjent fra «The O.C.», opplyse om at de har snakket sammen og gjort opp. I podkasten LadyGang forteller 39-åringen at Malek tok kontakt etter at saken ble kjent.

– Rami og jeg har faktisk snakket sammen siden dette kom ut. Nå er alt i orden, sier TV-stjernen i podkasten.

– Vet dere, han var så søt, og vi er gode venner nå, legger hun til.

les også Rachel Bilson om Rami Malek: – Han ba meg slette bilde

Bilson sier at Malek taklet alt det ferske oppstyret med «verdighet».

– Jeg forstår nå hvordan han tenkte, og han forstår meg. Nå er jeg bare glad for at vi har lagt dette bak oss og kan gå videre, sier hun.

Det viktigste for Bilson å få oppklart, var at hun ikke hadde vonde hensikter med å dele det gamle bildet av seg og Malek. Selv om Bilson brettet ut sin versjon av historien for snart fire uker siden, også det i en podkast, ble hun forskrekket over at den gikk viralt.

– Jeg gremmet meg, og jeg fikk noe som lignet panikkanfall. Så den aktuelle dagen måtte jeg gå i terapi, sier hun.

Malek har ikke uttalt seg offentlig om saken.

Mens Bilson hyppig poster bilder på Instagram, der hun har 1,3 millioner følgere, har Malek for lengst lagt ned Instagram-kontoen han opprettet i 2016.

Flere rampelys-nyheter på VGTV: