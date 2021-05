HOLLYWOOD-STJERNE: Gal Gadot, her på Oscar-nachspiel i Los Angeles i 2020. Foto: DANNY MOLOSHOK / Reuters

Gal Gadot hevder «Justice League» regissør presset henne

«Wonder Woman»-stjernen (35) påstår at regissør Joss Whedon (56) truet med å ødelegge karrieren hennes.

Den israelske skuespilleren har for lengst bekreftet at de to hadde et slags sammenstøt på settet, men at hun «håndterte det» ved å kjøre saken «oppover i systemet».

Mens andre tilknyttet Hollywood-filmen har brettet ut sin misnøye over Whedon, har Gadot til nå vært ganske ordknapp.

Fire år etter innspillingen letter Gadot på sløret i et intervju med israelske N12.

– Han truet karrieren min på et vis og sa at hvis jeg gjorde noe, så ville han gjøre karrieren min elendig, sier hun til avisen, ifølge Deadline.

– I stedet tok jeg saken i egne hender, legger stjernen til – for tiden aktuell i «Wonder Woman 1984».

Krangelen skal ifølge Gadot ha oppstått da hun ville fjerne noe av den nye dialogen Whedon hadde skrevet.

Under det verbale oppgjøret skal den amerikanske regissøre også angivelig ha uttalt seg nedlatende om «Wonder Woman»-regissør Patty Jenkins (49).

Joss Whedon har nektet for å ha opptrådt upassende på filmsettet, men WarnerMedia tok i fjor initiativ til en intern granskning. De har senere uttalt at de har «iverksatt tiltak», uten å utdype hva det går ut på.

Variety er blant mediene som har omtalt granskningen.

Skuespiller Ray Fisher (33) var den første som i 2020 sto frem med påstander om ukultur under innspillingen. Han hevder at Whedon skal ha opptrådt som en bølle.

Fisher brukte ord som «avskyelig, trakasserende, uprofesjonell og uakseptabel» i sin beskrivelse av regissørens oppførsel. Han hevdet også at filmselskapet Warner Bros la til rette for at Whedon kunne opptre som han gjorde.

Også Jason Momoa (41) tok i fjor et kraftig oppgjør med filmbossene.

Zack Snyder (54) var opprinnelig regissør og med på manussiden i filmen, men han og produsentkona Deborah Snyder (57) måtte trekke seg etter at deres 20-årige datter tok sitt eget liv.

«Avengers»-regissør Whedon tok da over jobben, filmet flere scener på nytt og endret filmen betydelig.

Vil ha mer

Etter en iherdig innsats fra Snyder-fansen om å gi regissøren en mulighet til å fullføre den filmen han var i ferd med å lage da han måtte hoppe av, ga Warner Bros. etter hvert etter. Snyder fikk lage ferdig sin versjon.

Resultatet dukket opp på HBO Nordic i mars. Det har ført til en enorm interesse og et stort engasjement fra fansen under hashtagen #RestoreTheSnyderVerse – i håp om at Snyder skal puste nytt liv i filmuniverset med Superman, Wonder Woman og de andre heltene.

