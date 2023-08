STJERNELØNN: I fjor ble Renate Reinsve en av Norges best betalte skuespillere.

Stjerne-inntekt for Renate Reinsve

Skuespillerstjernen høstet frukter av suksessen med «Verdens verste menneske» i 2022.

Det viser regnskapstallene for selskapet 35-åringen opprettet i fjor, Renate Reinsve AS.

Selskapet, som Reinsve eier alene, hadde 4,5 millioner kroner i inntekter i 2022.

Det munnet ut i et overskudd på en drøy million før skatt.

Mesteparten av selskapets utgifter gikk til lønn, og hadde én ansatt i 2022.

Reinsve selv er oppført som både eier, daglig leder og styreleder.

I ren lønnsutbetaling gikk det 2,25 millioner kroner. I tillegg ble det tatt ut utbytte på 626.000.

På høyde med de best betalte

I 2021, året da «Verdens verste menneske» og Reinsve slo gjennom med et brak på Cannes-festivalen, tjente hun ifølge skattelistene 319.049 kroner.

Samme år lå flere høyprofilerte norske skuespillere på rundt fire millioner i skattbar inntekt: Kristoffer Hivju, Aksel Hennie og Nicolai Cleve Broch.

Av kvinnelige norske skuespillere det året utmerket Henriette Steenstrup seg, med 2,8 millioner.

PRISDRYSS: Eskil Vogt (t.v.), Joachim Trier og Renate Reinsve på en av sine mange prisutdelinger i 2022. Her ved mottak av Filmkritikerprisen.

«Verdens verste menneske»-suksessen strakk seg langt ut i 2022.

Det var blant annet da den ble lansert for fullt i USA, kort tid før Oscar-utdelingen hvor filmen var nominert til to priser.

Den ene var for beste internasjonale film. Den andre var for beste originalmanus, med regissør Joachim Trier og manusforfatter Eskil Vogt som nominerte.

Disse to kunne selv notere seg et rekordår i 2022 for selskapet de eier sammen, Don’t Look Now Productions AS.

Selskapet hadde en omsetning på over 4,8 millioner i fjor; det mest innbringende året frem til da var 2020, da de dro inn 1,5 millioner.

2,2 millioner ble betalt ut i lønn. 2,2 millioner ble det også i overskudd før skatt.