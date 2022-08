SKREKK: Ole Brumm i kommende film.

Når Ole Brumm blir et mareritt

Den nye filmen om Ole Brumm, er ikke for barn.

I «Winnie the Pooh: Blood and Honey» er det nemlig langt fra noen god natt-historie som blir servert.

Hundremetersskogen er heller ikke noen som innbyr til utflukt, skriver TMZ og andre medier.

I stedet får publikum møte monsterversjonen av Disney-yndlingen. Disney har for øvrig ikke noe med denne britiske filmproduksjonen å gjøre.

I 2022 ble nemlig ble Ole Brumm-karakteren offentlig eiendom, noe som gjorde det mulig for London-baserte Jagged Edge Productions å lage denne skrekkfilmen.

Nå er traileren sluppet, og den er blodig:

Sniktitten viser Ole Brumms venn Kristoffer Robin vende tilbake til Hundremeterskogen. Bamsevennen og de andre skapningene, er imidlertid sporløst borte.

The Collider skriver at splatter-grøsseren går ut på at Ole Brumm (spilt av Craig David Dowsett) og Nasse Nøff (Chris Cordell) er blitt kaldblodige mordere etter at Kristoffer Robin (Nikolei Leon) etterlot dem sultne for selv å gå på college.

Rhys Waterfield har skrevet manus og regissert filmen.

– Ingen kommer til å forveksle denne med Disney – versjonen. Når man ser plakaten og trailerne, finnes det ingen sjanse i havet for at noen skal tro dette er eventyr for barn, uttalte Waterfield til Variety i mai.

Innspillingen var angivelig unnagjort i løpet av ti dager i England, nær Ashdown Forest.

ITN Studios er distribusjonsansvarlig. Noen premieredato er foreløpig ikke satt, men den kommer i år.

KOSEBAMSE: Ole Brumm og Nasse Nøff, sånn vi er vant med å se dem.

På Twitter diskuteres det heftig.

«Ole Brumm-traileren er her for å ødelegge barndommen din», skriver en.

«Er dette en ekte film?» spør en annen.

«Jeg er skikkelig opprørt», lyder det fra en kvinne, som skriver at hun foretrekker å huske «vennene sine sånn de opprinnelig er».

Andre spår at filmen er dårlig, men at de likevel hadde stilt seg i kø for å sikre seg de første billettene.

Tilbakeblikk til 2018, da den «ekte» Ole Brumm også provoserte: