Første person dømt etter skytetragedien på «Rust»-settet

Innspillingsleder Dave Halls innrømmet skyld i retten New Mexico fredag kveld norsk tid.

Innrømmelsen innebærer at Halls, som hadde ansvaret for våpenet som ble avfyrt og drepte filmfotograf Halyna Hutchins i 2021, er den første som blir funnet skyldig etter hendelsen.

Bakgrunn: Alec Baldwin skjøt og drepte filmfotograf Halyna Hutchins

Halls er dermed funnet skyldig i skjødesløs håndtering av et dødelig våpen.

Reuters skriver at tingrettsdommer Mary Marlowe Sommer dømte Halls til seks måneders betinget fengsel og prøvetid, samt en bot på om lag 5000 kroner.

Han er i tillegg pålagt 24 timers samfunnstjeneste og ilagt ordre om å gjennomgå et sikkerhetskurs for skytevåpen.

Også filmstjernen og sjefprodusenten Alec Baldwin (64) og flere andre er siktet etter tragedien. Filmstjernen er siktet for uaktsomt drap. I motsetning til Halls har hverken Baldwin eller de andre inngått noen avtale med påtalemyndigheten.

DØDE: Halyna Hutchins.

Utfallet av rettsmøtet fredag er ifølge Reuters en seier for påtalemyndigheten, som i januar måtte tåle at statsadvokaten frafalt deler av siktelsene mot de andre.

Baldwin var den som holdt i våpenet som ble avfyrt ved et uhell på filmsettet i Santa Fe i New Mexico i oktober 2021, og som drepte den 42 år gamle filmfotografen.

Det er forblitt en gåte hvordan rekvisittvåpenet ble avfyrt, og ikke minst hvordan det var skarpladd.

Baldwin har hele tiden bedyret at han er uskyldig i å ha forsømt seg på noe som helst vis.

Politiet konkluderte raskt med at hendelsen var et uhell, men de har etterforsket saken i 15 måneder – og hele tiden vært klare på at det kunne komme til å bli reist tiltaler.

Filmen kommer imidlertid til å bli laget ferdig på tross av den tragiske hendelsen.

«Rust»-produsentene inngikk nemlig i oktober i fjor forlik med Halyna Hutchins etterlatte. Avtalen går ut på at Hutchins’ enkemann overtar som eksekutiv produsent for innspillingen – dette for blant annet å hedre hennes minne.

Statsadvokaten i New Mexico uttalte imidlertid til Reuters i fjor høst at forliket mellom partene ikke hadde noen betydning for deres etterforskning av saken.

