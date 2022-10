UNGE OG VAKRE, MEN IKKE RIKE NOK: Charbli Dean og Harris Dickinson i «Triangle Of Sadness».

Filmanmeldelse «Triangle Of Sadness»: Kastrert klassekamp

Alle kan ha en dårlig dag. Nå har til og med Ruben Östlund hatt en.

SATIRE / KOMEDIE

«Triangle Of Sadness»

Sverige/Frankrike/Storbritannia/Tyskland/Tyrkia/Hellas. 12 år. Regi: Ruben Östlund

Med: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson, Dolly De Leon, Vicky Berlin, Alicia Eriksson, Zlatko Buric, Henrik Dorsin

Ruben Östlunds (48) karriere har vært en parademarsj. Han begynte bra og ble rakst enda bedre. I 2017 ble han premiert med Gullpalmen i Cannes for «The Square». Han gjentok bedriften i år med «Triangle Of Sadness».

Her skal svensken få litt motstand: Denne nye filmen, regissørens sjette, er hans svakeste. En satire som skyter på åpent mål – og bommer.

Der det var kunstverdenen som fikk det pretensiøse passet sitt påskrevet i «The Square», er temaet her mye større, og dermed i teorien rikere. Östlund legger selveste klassesamfunnet og kapitalismen under den satiriske lupen, i en to og en halv time lang film som begynner lovende, men fort går forbløffende tom.

BEKYMRINGSRYNKE: Harris Dickinson i «Triangle Of Sadness».

I den første akten møter vi Carl (Harris Dickinson) og Yaya (Charbli Dean, som døde kort tid etter at filmen hadde premiere). Han er en modell med sine beste dager bak seg, med en voksende bekymrings-rynke i Botox-punktet over neseroten (tittelens «triangle of sadness»). Hun er også modell, og dessuten influencer, som jo lønner seg nå. De er kjærester, og de krangler om penger.

Carl og Yaya er de to menneskene vi i en viss grad føler at vi blir kjent med i filmen. Men «Triangle Of Sadness» skal ikke egentlig handle om dem, eller skjønnhet som valuta som sådan.

Nei, Östlund er opptatt av bokstavelig rikdom også, han. Men når de virkelige krøsusene introduseres, henfaller regissøren – hvis store spesiale er/har vært å belyse hvordan menneskedyret agerer i pressede situasjoner – dessverre til rene karikaturer.

OLIGARKEN OF TROFÉHUSTRUEN: Zlatko Buric og Carolina Gynning i «Triangle Of Sadness».

Midtpartiet foregår på en luksusyacht i noe vi antar er farlig farvann (vaktene er bevæpnede). På det nederste dekket holder det asiatiske vaskepersonalet og maskin-mannskapet til. På det midterste finner vi det hvite, engelsk-kyndige tjenerskapet, under ledelse av den svært serviceinnstilte Paula (Vicky Berlin). Fiffen holder hoff på soldekket, i svømmebassenget og i restauranten.

Carl og Yaya er blitt invitert fordi rederiet vil ha reklame på sistnevntes SoMe-kanaler. De er fattige som lus sammenlignet med de andre: Et eldre britisk ektepar som har tjent pengene sine i våpenindustrien, en sjenert IT-millionær (Henrik Dorsin) og en russer som er blitt søkkrik på «dritt», altså i gjødsel-bransjen (den tungøyde Zlatko Buric).

Disse menneskene er pappfigurer. Men vi får med oss at de er livsfjerne. Ja, Östlund, som vi har trodd var en sofistikert menneskekjenner, fremstiller dem som idioter. En kvinne klager på at «seilet er skittent», enda hun befinner seg på en motorbåt uten segl. En annen, Vera (Sunnyi Melles), insisterer (i filmens beste scene, mot Alicia Eriksson) på at også mannskapet skal – må – bade. For de er jo «egentlig like», alle de som er om bord. Ja, særlig.

«JA, OG SÅ SKAL VI KASTE OPP. OG BÆSJE!»: Ruben Östlund instruerer skuespillerne i «Triangle Of Sadness». Fra venstre: Vicki Berlin, Henrik Dorsin, Zlatko Buric, Östlund, Charlbli Dean, Harris Dickinson og Carolina Gynning.

Östlund har sans for tydelige klimaks, og aldri har hans piéce de résistance vært mer prangende enn i «Triangle Of Sadness». Det inntreffer når den alkoholiserte kapteinen (Woody Harrelson), som i det lengste har forskanset seg på lugaren, omsider kommer ut for å spise middag.

Det er tøff sjø denne kvelden, og millionærene blir servert en serie potensielt kvalmende delikatesser: Østers, kaviar, sjøpinnsvin og blekksprut. Vi skjønner hvor det bærer, for filmplakaten har advart oss. Nemlig til en oppkast- og diaréorgie som får «Etegildet» (1973) og Mr. Creosote-scenen i «The Meaning Of Life» (1983) til å blekne.

Endelig er rikingene sårbare! Der de sitter på gulltoalettene sine og lekker fra alle kroppsåpninger. Russeren og Harrelson blir spart for fornedrelsen, og benytter anledningen til å diskutere politikk. Kapteinen, som er overbevist marxist, mot kapitalisten. Er det nå verdensproblemer skal løses? Nei. De blir ikke engang drøftet på særlig penetrerende vis. Kapteinen og rikingen blir sittende og kaste sitater og doktriner på hverandre. Dett er dett.

SKJEVT SMIL PÅ OPPRØRT SJØ: Arvin Kananian (til venstre) og Woody Harrelson i «Triangle Of Sadness».

Filmens siste og uhyre uttværede del utspiller seg på en øde øy der maktforholdene i gruppen blir snudd på hodet. Rikingene er vant til å bli servert, og kan ingenting om å skaffe mat og lage ild. Men renholdsarbeideren Abigail (Dolly De Leon) har vært ute en vinternatt før.

Her blir det jeg oppfattet som filmens sentrale spørsmål stilt: Hvorfor finner vi oss i ulikhet? Svaret er melankolsk: Fordi vi alltid må prioritere neste lønnsslipp, og fordi vi havner i det samme uføret igjen, uansett. Makt gjør oss kjipe – hver gang.

Før vi kommer dit, vil mange for lengst ha sluttet å interessere seg for denne nokså gymnasiale «innsikten». «Triangle Of Sadness» har for få ideer, for lite å si, til å bære den oppblåste spilletiden. Man får, for første gang, følelsen av at Östlund ikke har maktet å tenke dypt på temaet han har satt seg fore å satirisere. At han kommer til kort i møte med noe som er så alvorlig, så stort og så avgjørende for oss alle som å ha og ikke ha.

Gullpalme eller ikke: Bedre lykke neste gang.