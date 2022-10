FENGSLET: Harvey Weinstein, her på et bilde fra 4. oktober i år.

Harvey Weinsteins advokat: − Se på min klient. Han er ikke Brad Pitt

Harvey Weinsteins advokat Mark Werksman sparte ikke på kruttet under første dag av den nye rettssaken.

Den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein (70) soner allerede en dom på 23 års fengsel for voldtekt og seksuelle overgrep i delstaten New York. Denne dommen har han anket.

I påvente av ankebehandling i New York, må Weinstein svare for andre beskyldninger, denne gangen i Los Angeles, der han i mange år regjerte som filmboss.

Rettssaken startet i Los Angeles County Superior Court mandag, og strafferammen er på 140 års fengsel.

Aktor Paul Thompson åpnet med å gjengi detaljerte og grafiske beskrivelser fra kvinner som forklarer at Weinstein i perioden 1991 til 2015 inviterte dem til sine hotellrom med løfter om forretningsmøter. Møter som angivelig skal ha endt med voldtekt, tvungen oralsex og andre overgrep.

Weinstein er tiltalt for 11 tilfeller av voldtekter og seksuelle overgrep mot fem kvinner på forskjellige hoteller i Los Angeles-området mellom 2004 og 2013. Selv nekter han skyld og sier at all seksuell kontakt skjedde med samtykke.

Weinsteins advokat Mark Werksman leverte en tordentale første dag i retten.

ADVOKAT: Mark Werksman utenfor Los Angeles County Superior Court mandag.

Werksman uttalte ifølge Variety at alle kvinnene som kommer til å vitne, «vil spille skuespill i vitneboksen for å oppfylle MeToo-narrativet».

Han sa at juryen må forberede seg på å få høre «falske og ubeviselige anklager» fra kvinner som i sin tid hadde «frivillig sex med Weinstein», men som i dag er «flaue over det og derfor lyver om hva som faktisk skjedde».

– Se på min klient. Han er ikke Brad Pitt eller George Clooney. Tror dere at alle disse vakre kvinnene hadde sex med ham fordi han er hot? Nei, det var fordi han er mektig, sa advokaten.

Han fortsatte med å si at «transaksjons-sex», altså sex for bytte av tjenester, var vanlig.

– Det kan ha vært ubehagelig, og nå er det pinlig. Men alle gjorde det. Han gjorde det. De gjorde det, uttalte Werksman – som for øvrig beskrev sex som «en handelsvare for rike og mektige menn».

FØR: Harvey Weinstein var blant Hollywoods mektigste filmprodusenter. Her på Oscar-gallaen i Los Angeles i 2014.

Werksman uttalte om MeToo-bevegelsen at den «er som en film, der Weinstein presenteres som Hollywoods Tsjernobyl».

– Og kvinnene? De vil spille rollen som den lidende jenta i møte med djevelen. Hykleriet kommer til å stå på utstilling, hevdet advokaten.

Reuters skriver at Weinstein, som de siste årene har slitt med helsen og er redusert, var iført mørk dress og slips. Han skal ha sittet og ristet på hodet over aktoratets forklaringer.

Brukte ordet bimbo

Dokumentarfilmskaper og skuespiller Jennifer Siebel Newsom (48) er blant de fem som anklager Weinstein i Los Angeles. Hun er i dag gift med California-guvernør Gavin Newsom (55).

Weinsteins advokat sa om Siebel Newsom at om hun «ikke hadde den posisjonen hun har politisk i dag, så hadde hun bare vært en av bimboene som lå med Harvey Weinstein for å få en fordel».

Elizabeth Fegan, en av Siebel Newsoms advokater, reagerer kraftig på utspillet:

– Det er uforståelig at forsvarsapparatet velger å skjemme ofre i form av kvinnefiendtlig utskjelling. Men overlevende lar seg ikke avskrekke. Weinstein bør bli funnet skyldig igjen, sier hun til Los Angeles Times.

CALIFORNIAS FØRSTEDAME: Jennifer Siebel Newsom, her under en politisk kampanje i Sacramento i 2019.

Siebel Newsom anklager Weinstein for å ha voldtatt henne på et hotellrom i 2005. Hun har de siste årene vært en aktiv talsperson i kampen mot seksuell trakassering.

Mens de andre kvinnene er anonyme for offentligheten, har Siebel Newsom stått åpent frem med påstandene. I 2017 skrev hun en lang kronikk i Huffington Post om det hun hevder å ha vært utsatt for.

Hun skal også vitne i retten.

Weinstein ble i februar 2020 funnet skyldig i voldtekt av en kvinne på et hotellrom i 2013, og for å ha tvunget en annen kvinne til munnsex i hans leilighet i New York i 2006.

Straffutmålingen ble forkynt i mars 2020 og lød på 23 års fengsel. Dommen kom i kjølvannet av at over 80 kvinner under MeToo-opprullingen i 2017 sto frem med anklager mot Weinstein.