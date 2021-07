PÅ BEINA IGJEN: Tidligere på onsdagen svimte Abid Q. Raja av i et apotek i Cannes, men var sitt sedvanlige jeg senere på kvelden da Joachim Trier (til høyre) hadde verdenspremiere på «Verdens verste menneske». I midten, den amerikanske filmjournalisten Scott Feinberg fra Hollywood Reporter. Foto: NFI/Privat

Abid Raja svimte av i Cannes: − Må ha vært litt av et syn

Kulturminister Abid Q. Raja fikk et ublidt møte med et apotekgulv under sitt besøk på filmfestivalen i Cannes.

Av Stein Østbø og Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Mens kritikken mot statsråden nådde nye høyder tidligere i uken, satte Raja seg i Teslaen og la i vei sørover for å kaste glans over to norske filmer under verdens viktigste filmfestival, med innlagt stopp i Milano der han så Italia slå Spania i EM-semifinalen.

Vel fremme i Cannes merket Raja at han hadde vondt i ei tann, veldig vondt. Etter et tannlegebesøk der det ifølge Raja selv ble satt hele tre bedøvelsessprøyter, tok han telling og besvimte på apoteket der han senere skulle hente antibiotika.

– Rett før jeg skulle betale, måtte jeg bare sette meg ned og gikk ned på huk ved en stol som sto rett ved siden av. Så husker jeg ingen ting før jeg våknet der jeg lå helt flat på gulvet, forteller han.

– Altså, en mann på 190 cm og 90 kg, ligger svimt av på gulvet, som en strandet hval, det må ha vært litt av et syn, sier Raja, og legger til:

– I ettertid tenker jeg at jeg skulle jo tatt en selfie, haha ...

GOD STEMNING: Statsråden med Anders Danielsen Lie og hans kone, Iselin Steiro. Foto: STATSRÅDSSELFIE

Regjeringens selfie-ekspert er imidlertid ikke den norske hovedattraksjonen i Cannes, der Eskil Vogts «DE USKYLDIGE» er tatt ut til sideprogrammet Un Certain Regard, og ikke minst; Joachim Triers «Verdens verste menneske» som er med i kampen om det gjeveste trofeet, Gullpalmen.

Triers film har fått glitrende kritikker så langt. «Instant classic», skriver britiske The Guardian og legger til at den er en av Cannes’ aller beste.

«Triers beste film siden «Oslo, 31. august», skriver Variety i en anmeldelse der også hovedrolleinnehaverne Renate Reinsve og Anders Danielsen Lie fullroses.

Kulturministeren ble også imponert under verdenspremieren i Cannes.

– Det er en film av de sjeldne, og er helt fortjent nominert til Gullpalmen. Tre fantastiske skuespillere, med Renate i spissen, og Anders og Herbert (Nordrum) blåste så mye følelser og liv i filmen at salen eksploderte i vill begeistring med den lengste stående applausen vi har bevitnet. Nordmenn har svært mye å glede seg til når den settes opp på kino i oktober, sier en oppglødd Abid Q. Raja.

FORNØYDE: Statsråden og Renate Reinsve. Foto: STATSRÅDSSELFIE

– Jeg tror ikke folk flest skjønner hvor stort det er, det som Trier er nominert til. Dette er altså VM i film. Og han er blant finalistene og har slått ut 2000 andre filmer så langt. Han har allerede vunnet ved å være på den røde løperen, så krysser vi alle fingrene før juryen kårer vinneren neste lørdag, sier han.