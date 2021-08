DET VAR SOMMER, DET VAR SOL: Aleksandra Ørbeck-Nilssen (til venstre) og Ida Nilsen i «Sammen alene». Foto: Live Kino

Filmanmeldelse «Sammen alene»: Famling i fjæra

Norsk relasjonsdrama. Mer «chick lit» enn Ingmar Bergman, for å si det slik.

Norsk modell/skuespiller, Janicke Askevold, lager spillefilm, basert på et manus skrevet av de hovedrolleinnehaverne, Aleksandra Ørbeck-Nilssen (også modell/skuespiller, sist sett i «Swingers») og Ida Nilsen. Man er jo ikke mindre fordomsfull enn at man tenker sitt. Og det man tenker er: Ånei! «Dis» (1995)!

Så ille skal «Sammen alene» ikke bli. Men jammen skal den bli uinteressant.

Frida (Nilsen) og Fredrik (Risholm Velle) besøker Anna (Ørbeck-Nilssen) og Mikael (Petersson) på hytta et sted langs kysten. Frida og Anna er «venner siden for alltid», får vi vite. Helt hvordan vennskapet har artet, og hva som eventuelt gikk galt, får vi ikke noe videre informasjon om. Men de virker ikke til å være veldig nære hverandre nå.

Frilansjournalisten Frida har med seg sin Fredrik, en musiker som hadde sitt øyeblikk for noen år tilbake. Annas nye kjæreste er den eldre svensken Mikael, en dokumentarfilmregissør. Anna selv har «skrevet fem bøker». Om hva? Skjønn- eller faglitteratur? Her er filmen vag. Men jeg lurer på om det kan dreie seg om øko-litteratur av noe slag. Anna blir i alle fall snurt når det viser seg at Frida ruger på en bok om et tilliggende tema.

Tonen er fra første stund amper. Enhver kompliment blir tolket i verste mening. Frida og Fredrik har med seg en flaske Black Tower til hytta, Mikael snakker seg varm om spumante og whisky i 3000-kroners klassen. Stort klarere går det vel ikke an å banke inn budskapet: Vertskapet er pretensiøse snobber. Gjestene er lykkelig usofistikerte. Eventuelt bare usofistikerte.

Den første middagen blir klein, og det er mer skittentøy som skal vaskes og luftes de kommende dagene. Det snakkes om barn, barnløshet og abort, selvmordsforsøk og alkoholisme, potensproblemer og utroskap. Vi får et par svette sexscener og noen «filosofiske» diskusjoner på ex.phil.-nivå.

Lite eller ingenting som sies eller gjøres får noen konsekvenser. Vi skjønner ikke hvorfor disse fire ønsker å møte hverandre, vi forstår ikke hva vennskapet mellom Frida og Anna har betydd, vi får ikke noe begrep om hvor disse menneskenes åpenbart store livssmerte kommer fra. I hvert fall ikke inntil det siste kvarteret, som er viet én dramatisk nyhet og en lang rus-sekvens (hasj? sopp? jeg vil vite!).

Innen den tid har «Sammen alene» degenerert til et alle-ingredienser-i-gryten melodrama, og for lengst falt fra hverandre.

Skuespillet er så vidt greit nok – Risholm Velle gjør godt arbeid, ikke milevis unna en ung Rolf Kristian Larsen. Ørbeck-Nilssen lider under at filmen insisterer på å understreke stivheten hennes. Den behandler henne som en mannekeng, alltid ikledd kreasjoner i knallfarger, dramatisk sminket for å liksom gni inn den hovmodige «glamouren» hennes.

Ingen god film. Men klart å foretrekke fremfor å tilbringe en helg sammen med disse selvopptatte menneskene.