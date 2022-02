KJØR MEG VEKK: Hidetoshi Nishijima og Tôko Miura i «Drive My Car».

Filmanmeldelse «Drive My Car»: Like langsom som sorgen selv

En tre timer lang film om sorg er definisjonen av «for spesielt interesserte». Spesielt interesserte vil like denne.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«Drive My Car»

Japan. 12 år. Regi: Ryûsuke Hamaguchi

Med: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima, Park Yoo-rim, Masaki Okada, Dae-Young Jin, Sonia Yuan

45 minutter ut i den tre timer lange «Drive My Car», kommer tittelsekvensen. Det vi har sett frem til da, er en prolog.

Om et fremdeles ungt og attraktivt par, Yûsuke (Hidetoshi Nishijima) og OTO (Reika Kirishima). Han er regissør og skuespiller, hun produserer TV-serier. De slår oss som relativt lykkelige. OTO pleier å klekke ut manus-ideer når de har sex.

Men de har mistet en datter. Og en dag da Yûsuke kommer hjem tidligere enn planlagt, får han en ubehagelig oppvåkning.

SE MIN RØDE SAAB: Reika Kirishima og Hidetoshi Nishijima i «Drive My Car».

Han velger å ignorere det han har erfart. Leve videre som om ingenting har skjedd. Se stoisk på det, som han mener en mann bør gjøre, og holde både lidenskapen og smerten på en armlengdes avstand. Han skal snart få tid og anledning til å reflektere rundt sin egen likegladhet. For kort tid etter dør OTO av en hjerneblødning.

To år senere er Yûsuke på vei til Hiroshima, der han skal regissere en oppsetting av Anton Tsjekhovs «Onkel Vanja» (1896). I bilen dit hører han på et gammelt kassettbånd som OTO spilte inn for å hjelpe ham å pugge dialogen.

Teatergruppen han skal jobbe med i Hiroshima er sammensatt, og snakker ulike språk. En av skuespillerne, spilt av Yoo-rim Park, snakker ikke i det hele tatt. Hun er stum. Yûsuke har selv spilt Vanja tidligere, og er i den riktige alderen for tittelrollen. Han velger likevel å gi den til unge Kôji (Masaki Okada) – som ikke er det. Yûsuke har møtt Kôji før.

SAMMENSATT SKUESPILLERENSEMBLE: Sonia Yuan (til venstre) og Park Yoo-rim i «Drive My Car».

I Hiroshima får regissøren en egen sjåfør, Misaki (Tôko Miura), til sin knallrøde Saab 900 Turbo. Han er innledningsvis avvisende overfor den unge kvinnen. Men også Misaki vet et og annet om sorg. Hun blir den eldre mannens læremester.

Om du er i markedet for en tre timer lang japansk film om den omkalfatrende prosessen det er å bearbeide sorg – og her får man erkjenne at ikke alle er det – får du det ikke bedre enn «Drive My Car». I hvert fall ikke akkurat nå.

Ryûsuke Hamaguchis film, basert på en novelle i Haruki Murakamis «Menn uten kvinner» (2014, i norsk oversettelse i 2016), er langsom og omstendelig som prosessen selv, full av den type innsikter – de fleste av dem ubehagelige – som stor fortvilelse påfører et menneske.

PÅ FLUKT: Hidetoshi Nishijima i «Drive My Car».

Hovedpersonen Yûsuke må ikke bare prøve å forstå hvem han er, men også hvem han var før det som skjedde, skjedde. Så må han finne en slags mening i å fortsette å eksistere, trass i at «lykke», flyktig selv i gode tider, ikke lenger er et tema, eller noe han higer etter.

Yûsuke finner mening i fellesskapet og arbeidet, og trøst i Tsjekhovs skuespill, med sitt løfte om at slitet en dag skal ta slutt. Hvor oppmuntrende disse tankene er, kan nok diskuteres. Men den nest siste scenen, der den stumme skuespilleren fremfører en av Tsjekhovs dialoger på tegnspråk, vil uansett ryste og bevege den som er mottagelig. Og mottagelig er man etter tre timer i disse menneskenes selskap.

ET KORT SEKUND: Tôko Miura og Hidetoshi Nishijima i «Drive My Car».

En veldig japansk film, tenker jeg. Men ikke så japansk at den ikke var en av president Barack Obamas favoritter fra året som gikk, at den vant kritikerprisen i Cannes eller at den helt sikkert kommer til å konkurrere med «Verdens verste menneske» når Oscar-statuetten for «Beste utenlandske film» skal deles ut i mars. Alle opplever sorg. Og Murakami er jo folkelesning i Norge.

«Drive My Car» – superbt spilt i alle ledd – er en film som oppmuntrer deg til å tenke mens du ser den. Slike er ganske sjeldne.