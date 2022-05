FILMSTJERNER: Justin Long og Kate Bosworth.

Justin Long bekrefter forhold til Kate Bosworth

Etter mange måneder med spekulasjoner legger Justin Long (43) kortene på bordet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Skuespilleren, kjent fra filmer som «Waiting», «Dodgeball» og «Accepted», betrodde sine podkast-lyttere i desember 2021 at han hadde fått seg kjæreste.

Selv om han ikke sa navnet på vedkommende, har en rekke medier spekulert på romanse mellom ham og Kate Bosworth (39), kjent fra blant annet «The Domestics», «Superman Returns», «Blue Crush» og «Still Alice».

Nå bekrefter Long at han og Bosworth er et par. Innrømmelsen kom i et podkast-intervju med Chelsea Handlers «Dear Chelsea», der Long forteller at det er «herlig å være forelsket».

– Får jeg lov til å si navnet hennes? spør Handler (47), hvorpå Long gir grønt lys og Handler navngir Bosworth.

Men det betyr ikke at Long er villig til å utbrodere privatlivet. Tvert imot er han opptatt av å bevare det.

– Det er noe med dette som gjør at jeg har behov for å beskytte det. Jeg føler at det er noe hellig, og da må jeg behandle det hellig, sier han.

– Jeg har aldri opplevd noe sånn som dette tidligere. Aldri hatt det sånn som jeg har det nå. Så jeg må beskytte og bevare det, skjønner du? sier han til Handler.

Nyskilt

Kate Bosworth har ikke uttalt seg om forholdet. Hun ble separert fra regissørektemannen Michael Polish (51) i august i fjor etter åtte års ekteskap.

Bosworth har tidligere vært kjæreste med filmstjernene Orlando Bloom (45) og Alexander Skarsgård (45). Long har aldri vært gift, men har hatt forhold til kjente kvinner som filmstjernene Drew Barrymore (47) og Amanda Seyfried (36).

Hverken Bosworth eller Long har barn.

