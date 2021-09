GODE ANMELDELSER: Daniel Craig kan glede seg over gode anmeldelser både for sin innsats i hans aller siste som James Bond og for filmen. Her på rød løper før premieren i Royal Albert Hall tirsdag.

Strålende kritikker for siste James Bond

Både Daniel Craig – og hans siste James Bond-film får strålende kritikker i de fleste britiske medier. «No time to Die» hadde premiere i Royal Albert Hall i London tirsdag kveld.

Av Jørn Pettersen

– Filmen er ikke bare god. Den er fantastisk, skriver The Times og gir filmen fem stjerner.

Det var BBC som omtalte denne saken først og det er ingen tvil om at Daniel Craig avslutter sin karriere som Agent 007 på topp.

– Han er så til stede værende fra start til slutt – og han takker for seg på en utrolig måte, skriver The Times videre.

«No Time To Die, der deler av filmen er spilt inn i Norge, skulle egentlig hatt kinopremiere 3. april i fjor, men er blitt utsatt en rekke ganger på grunn av pandemien. I Norge får filmen premiere 1. oktober.

Men det er ikke bare The Times som er fra seg av begeistring, The Guardian beskriver «No time to Die» som «episk».

– Filmen leverer på alle områder. Det er bare på glede seg, skriver avisens anmelder.

En annen avis som er like begeistret er The Telegraph.

– Vi har ventet på deg en god stund nå Mr, Bond – og det er en stor glede å ha deg tilbake igjen, skriver avisens anmelder og gir «No time to Die» fem stjerner.

Men ikke alle er ikke fullt så begeistret. The Independent mener at filmen skuffer, mens Time Magazine synes at den aller siste James Bond-filmen til Daniel Craig rett og slett er for lang.

– To timer og 43 minutter er rett og slett for mye, skriver anmelderen.

Men at Craig nå er ferdig, har vært kjent for hele verden i lang tid. Actionhelten har med den kommende filmen fylt rollen som Bond i hele fem produksjoner. Hvem som skal overta den ikoniske rollen, vet ingen.

– Vi vil at Daniel skal feire denne fasen. Først til neste år skal vi tenke på fremtiden, sier «James Bond»-produsent Barbara i et intervju på spørsmål om hvor de er i letingen etter arvtageren.