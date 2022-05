Første smakebit fra nye «Avatar»

Endelig får fansen fortsettelsen på kassasuksessen fra 2009.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«Avatar 2», som har fått tittelen «Avatar: The Way Of Water», får verdenspremiere 16. desember. Men nå har filmselskapet 20th Century Studios altså lagt ut traileren. Se den øverst i artikkelen.

Publikum har måttet vente lenge. Ikke bare har det tatt til å lage filmen. I likhet med de fleste andre produksjoner ble prosjektet kraftig forsinket på grunn av coronapandemien.

Nye stjerner inn

«Avatar: The Way Of Water» er den første av tre oppfølgere på 3D-eventyret. I 2013 kunngjorde regissør James Cameron (67) at det nemlig ikke bare var én film i anmarsj. Nye karakterer melder også sin ankomst.

Det er duket for gjensyn med Zoe Saldana (43) i rollen som Neytiri og Sam Worthington (45) som Jake Sully. Sigourney Weaver (72) dukker opp i en ny rolle. Nykommer i filmuniverset er også Kate Winslet (46), Michelle Yeoh (59) og Oona Chaplin (35).

Filmen er spilt inn på New Zealand.

FILMYNDLINGER: Jake og Neytiri (spilt av Sam Worthington og Zoe Saldana) i 2009-filmen.

Den første «Avatar»-filmen tok verden med storm da den kom i 2009, og spesialeffektene ble ansett som et gjennombrudd innen filmteknologien.

Frem til 2019 var «Avatar» den mest innbringende i amerikansk filmhistorie. I 2019 ble den imidlertid forbigått av «Avengers: Endgame» som innkasserte over 27, 03 milliarder kroner, ifølge dagens kurs.

Uansett – «Avatar» kuppet rekorden tilbake i 2021, da den ble relansert i Kina. Ifølge CNBC tok den en knepen førsteplass med 27, 08 milliarder kroner.

På Twitter boltrer folk seg nå med synsinger om den nye traileren.

Tilbakeblikk på den første «Avatar»-filmen: