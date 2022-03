MØRK RIDDER: Robert Pattinson i «The Batman».

Filmanmeldelse «The Batman»: Grim og ganske god

Bedre enn man kunne frykte. Svakere enn man kunne håpe.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

ACTION

«The Batman»

USA. 15 år. Regi: Matt Reeves

Med: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, Paul Dano

Det er noen ting ved «The Batman» som gir en litt ekstra lyst til å like den. Det er en tegneseriehelt-film som kan ses av publikummere med en mental alder over 13. Den er en film, ikke bare et audiovisuelt produkt fremstilt ved hjelp av grønne lerreter og kraftige datamaskiner.

Matt Reeves’ og Robert Pattinsons Batman følger hakk i hæl på Christopher Nolans og Christian Bales tilsvarende, later som om Zack Snyder og Ben Afflecks birolle- «Batman» aldri eksisterte – og vet hva den har å gjøre:

«The Batman» må være noe mer enn bare en film om en superhelt. Den må være en mørk og dyster film om en plaget og tragisk superhelt.

MØRK, DYSTER, PLAGET, TRAGISK: Robert Pattinson i «The Batman».

Den sløser ikke bort tid på en opprinnelseshistorie eller annet banalt dill, men kaster oss inn in medias res. Den foreldreløse, fremdeles unge milliardæren Bruce Wayne (Pattinson) har virket som Batman i et par år, og har et brukbart forhold til Gotham-politiet, især betjenten Gordon (Jeffrey Wright).

Begge har mye å henge fingrene i. En maskert galning, The Riddler (Paul Dano), dreper det som kan krype og gå av maktmennesker og antatte samfunnsstøtter i byen. Han etterlater seg symboler, koder og gåter.

The Riddler mener at Gotham er gjennomsyret av kriminalitet og korrupsjon, og har et poeng. Politikere, politiet og rettsvesenet har alle fingrene i den samme honningkrukken: Omsetningen av det narkotiske stoffet drops. Carmine Falcone (John Turturro) sitter på toppen av den kriminelle underverdenen, bistått av mer eller mindre intelligente håndlangere. Så som Penguin, gestaltet av en ugjenkjennelig Colin Farrell.

The Riddler og Batman har felles interesse av å få ordnet opp i de nedrige forholdene. Men metodene deres er mildt sagt ikke kompatible. Batman, hvis foreldre ble drept 20 år tidligere, opererer innenfor lovens rammer. Han bærer ikke pistol, men kjemper med kroppene og nevene. Samt, en sjelden gang iblant, elektrosjokkvåpen.

Forholdet mellom Batman og The Riddler blir ikke bedre da sistnevnte påstår at Gothams problemer kan spores tilbake til Waynes mektige, politisk ambisiøse foreldre. Batman havner i en eksistensiell krise. Hvem var de egentlig, mamma og pappa? Som har fått unge Bruce til å vie livet sitt til å hevne urett.

Plottet i «The Batman» er enkelt og forfriskende tradisjonelt: En krim om jakten på en seriemorder. Som sådan slekter den på David Finchers epos i den samme sjangeren, i særdeleshet «Seven» (1995). Uten å noen gang bli like intens.

SKUER UT OVER SUMPEN: Robert Pattinson i «The Batman».

Reeves har nok sett andre gamle filmer også, han. Gangster film noir-er fra 1940-tallet, for eksempel, og desillusjonerte, paranoide post-Watergate konspirasjonsfilmer fra 1970-årene. Jeg tipper han så «Taxi Driver» (1975) minst tre ganger, og forsto at oppdraget var å lage noe bedre enn «The Joker» (2019). Mørkt og dystert skal det være. Da må man lære fra mestrene, og ignorere dilettantene.

«The Batman» er en humørløs film, livredd for å bikke over i camp à la Joel Schumachers flaggermus-kalkuner fra 1990-tallet. En av de beklagelige bieffektene av denne selvbevisstheten, er at den aldri får aldri dreis på romantikken. Kvinnen Wayne møter på sin vei til bunnen i Gotham-sumpen, Selena Kyle (Zoë Kravtiz), er utstyrt med sine egne hevnmotiver, og er en OK Catwoman. Men det slår ikke gnister mellom de to.

SYLSKARPT HAKEPARTI: Robert Pattinson i «The Batman».

Pattinson, en stadig mer spennende skuespiller, er ikke en uforglemmelig Wayne/Batman ennå heller. Han har definitivt utseendet som skal til for å bli en ny, mer generasjon Z-vennlig type. De brede skuldrene under den enormt skuddsikre flaggermus-drakten veies opp av mer androgyne trekk i ansiktet: Lang lugg over kajal-pandaøyne og et utrolig hakeparti.

Han ville, med sin angst og sitt snev av høydeskrekk, vært en strålende frontmann i et emo-band på 00-tallet. Men jeg tenker at manuset for ofte forveksler ham med en snurt tenåring som nekter å komme ut fra rommet sitt. Paul Dano som The Riddler? En marginalisert misforståtting à la Joaquin Phoenix som The Joker. Som om vi trengte enda en påminnelse om den stupide filmen.

KATT I STORBYJUNGELEN: Zoë Kravitz i «The Batman».

Dialogen er under pari ( «denne byen er en kruttønne, og The Riddler er fyrstikken!»), og uutholdelig spennende blir «The Batman» i grunnen aldri. Filmen dreier seg mest om atmosfære og stemning. De gotiske interiørene i Bruce Waynes superfjonge ungkarsleilighet. De møkkete gatene som aldri ser sollys, kun glorete neon ( «The Batman» er mørk i alle betydninger av ordet). Det høljregner hver dag og hver kveld, absolutt hele tiden.

«The Batman» er flott å se på, og noen ganger småkjedelig. Etter to timer har man liksom skjønt tegningen, og begynner å se oftere på klokken. Da er det én time igjen.

Når hype-støvet har lagt seg, tipper jeg vi vil minnes «The Batman» som en god start på en serie (klart det blir en serie) som bør bli enda bedre. Ikke på høyde med de to første og beste Nolan-filmene. Ikke like visuelt vakker og gripende som Tim Burtons undervurderte «Batman Returns» (1992). Men ganske god. Og grim.

