GALLA: Jordana Brewster og Mason Morfit på en kjendisfest i Hollywood i november i fjor.

«Fast & Furious»-stjernen Jordana Brewster har giftet seg

Skuespilleren (42) har lovet evig troskap til Mason Morfit (45).

Publisert: Nå nettopp

Jordana Brewster, best kjent fra rollen som Mia Toretto i «Fast & Furious»-universet, giftet seg med sin utkårede i California lørdag, skriver People.

Det amerikanske kjendismagasinet har bilder av brudeparet. Der ser man Brewster i hvit, stroppeløs kjole og med langt slør på hodet.

Brudgommen er iført mørk dress.

Paret har vært sammen i om lag to år, og de forlovet seg i september i fjor.

Under et intervju med Glamour i fjor sommer, fortalte Brewster at hun møtte Morfit første gang fire år tidligere, men at de da begge var gift på hver sin kant.

45-åringen ble skilt fra filmprodusent Andrew Form (53) i juni i fjor, og de har to barn sammen.

Brewster er også kjent fra serier som «Secrets and Lies» og «Lethal Weapon». Morfit på sin side, er investor og toppsjef i et tek-selskap.

Ifølge People skal brudeparet ha brukt bilder fra «Fast & Furious»-filmene som innslag under seremonien. Brewster har vært med i den populære film-franchisen helt siden 2001.

Paret har imidlertid selv til gode å kommentere begivenheten.

