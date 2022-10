DIRECTOR’S CUT: Tross uttalte løfter om styrking av filminsentivordningen, har kulturminister Anette Trettebergstuen stadig mindre penger å gi ut.

Kutter i filminsentivordningen: − Blir perpleks

Kulturminister Anette Trettebergstuen lover styrking av filminsentivordningen. Likevel kutter hun kraftig i pengepotten til ordningen.

I Statsbudsjettet for 2023 som ble lagt frem torsdag, har kulturministeren satt av 38,8 millioner kroner til filminsentivordningen. Det samme tallet i år var på 55 millioner kroner, mens det i fjor ble satt av 100 millioner til ordningen.

Nedgangen er dermed på 60 prosent de siste to årene.

– Ordningen har blitt kuttet år for år, til tross for at både Storting, ministre og regjeringsplattformer har talt varmt for det motsatte. Jeg blir rett og slett perpleks, sier Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon.

– Det er underlig at de kutter i ordningen, samtidig som de utreder en massiv styrking for å gjøre Norge mer konkurransedyktig. Det rimer rett og slett ikke. Dette får direkte konsekvenser for norske filmfolk og selskap som jobber på internasjonale produksjoner, mener Holm.

Senest sist helg gikk Anette Trettebergstuen ut i VG og varslet en styrking av filminsentivordningen gjennom å bestille en rapport som skal utrede de samfunnsøkonomiske konsekvensene av en overgang til en regelstyrt ordning.

I dag har ordningen en søknadsfrist i motsetning til andre land der søknader behandles fortløpende.

Rapporten er forventet å foreligge i første halvdel av 2023.

PERPLEKS: Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon.

Heller ikke leder for Stiftelsen Den Nasjonale Filmkommisjonen, Meghan Beaton, er imponert over signalene fra kulturministeren.

– Den foreslåtte rammen for insentivordningen er skuffende, fastslår hun.

– Dette sender uheldige signaler til det internasjonale markedet. Den positive oppmerksomheten Norge har fått gjennom flere vellykkede storfilminnspillinger de senere årene, kan forsvinne, når vi over tid ikke har konkurransedyktige rammevilkår med våre konkurrentland. På dette området er budsjettforslaget dessverre altfor dårlig, sier hun.

– Det er gledelig at film pekes ut som et viktig satsningsområde av Kulturdepartementet, og det er positivt med en økning til Filmfondet, sier Beaton som også nevner en beskjeden økning i driftsstøtten til Den Nasjonale Filmkommisjonen som et lyspunkt.

– Vi ser på dette som en anerkjennelse av den strategiske kursen som er staket ut for Filmkommisjonens arbeid, og en bekreftelse av viktigheten av å synliggjøre Norge som innspillingsland i det internasjonale markedet, sier hun.

SKUFFET: Meghan Beaton i Den Nasjonale Filmkommisjonen.

Meghan Beaton minner også om at Norge for tiden er veldig attraktivt som innspillingsland.

– Men vår dårlige insentivordning gjør at de fleste velger oss bort, fordi bare noen få prosjekter får refundert en andel av sine kostnader. Norge har tapt mange filmprosjekter som kunne lagt igjen flere milliarder kroner i Norge kun i innspillingskostnader, sier hun.

– Rammen for ordningen er uforandret fra 2021, skriver kulturminister Anette Trettebergstuen i en epost til VG.

- Den er på 100 millioner kroner, som skal dekke eksisterende forpliktelser og nye tilsagn. Også skulle jeg gjerne ha bevilget mer, men denne gangen prioriterte vi penga til norsk filmproduksjon og filmfondet. Men la det ikke være tvil: Målet er en regelstyrt ordning som forvaltes av næringsdepartementet, skriver hun.

Filminsentivordningen fungerer kort fortalt slik at utenlandske produsenter kan få refundert inntil 25 prosent av utgiftene sine på å spille inn filmer i Norge.

Det betyr at om en Hollywood-produksjon legger igjen 100 millioner kroner i Norge, kan de få 25 millioner kroner tilbake, mens AS Norge har «tjent» 75 millioner bare i ren valuta på innspillingen.

En regelstyrt ordning, eller automatisering, gjør at det kan søkes gjennom hele året, istedenfor å forholde seg til en søknadsfrist som i dag.

– Norsk filmmiljø virker svært utålmodig med å få en ny ordning på plass?

– Jeg er utålmodig selv, men det er dessverre spørsmål vi må ha svar på først. Også er det veldig motiverende å jobbe for samme mål med en bransje har så mye trøkk og pågangsmot som den norske filmbransjen.

