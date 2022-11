FILMSKAPER: Paul Haggis utenfor rettssalen i New York onsdag.

Voldtektsmistenkte Paul Haggis møtte anklager i retten

Oscar-belønnede Paul Haggis (69), kjent for filmer som «Million Dollar Baby» og «Crash», hevdet i retten onsdag at han trodde PR-agenten samtykket til sex.

PR-agent Haleigh Breest gikk i 2017 til sivilt søksmål mot Paul Haggis med påstander om at hun var blitt voldtatt etter en filmpremiere i 2013.

Søksmålet fra PR-agenten har ikke vært behandlet i retten før nå, til tross for at Haggis har søkt om fortgang, fordi saken «har bremset hans karriere og påført ham økonomisk belastning».

Haggis har forsøkt seg med motsøksmål, men det er blitt avvist av retten.

I vitneboksen onsdag forklarte Haggis at han mener Breest «aldri ga noen indikasjoner på at hun ikke samtykket» – før han i 2017 ble kontaktet av hennes advokater.

– I fem år har jeg vært forhindret i å renvaske meg, men nå skal jeg det, uttalte Haggis i retten ifølge Fox News.

Brest på sin side holder fast på at hun ble tvunget til å utføre oralsex på regissøren, og at han endte opp med å voldta henne etter at hun hadde sagt «nei» gjentatte ganger».

– Jeg sa «stopp, stopp, stopp», forklarte PR-agenten i vitneboksen.

Hvilken erstatningssum hun krever, er ikke kjent.

SAKSØKER: Haleigh Breest (t.v.), her på vei inn i retten i New York onsdag sammen med en advokat.

Når søksmålet nå er oppe i retten i New York, skjer det i kjølvannet av en annen storm rundt den kanadiske filmskaperen – etter at en britisk kvinne anmeldte ham for voldtekter over en todagers periode i Italia i juni.

Han satt i husarrest på et hotell med elektronisk fotlenke i Italia fra pågripelsen frem til han ble løslatt i juli.

Saken er fortsatt under etterforskning, selv om Haggis fikk returnere til USA, der han har sin base.

Haggis har også i denne saken holdt fast på at sexen var frivillig fra begge parter, noe som står i sterk kontrast til kvinnenes skildringer.

DATTER: Paul Haggis hadde med seg datteren Lauren i rettssalen.

Rett etter at Breest fremsatte sine anklager for fem år siden, sto ytterligere tre kvinner frem med anklager om overgrep i perioden 1996 til 2015. Disse tre har vært anonymisert.

Haggis har tatt avstand også fra disse anklagene.

Haggis er en prisbelønnet regissør, produsent og manusforfatter. I 2006 vant han to Oscar-statuetter for «Crash». De siste fem årene har han imidlertid vært i hardt vær og satt seg i stor gjeld.

69-åringen var i 35 år en av de mest profilerte medlemmene av Scientologikirken. I 2009 valgte han å forlate trossamfunnet.