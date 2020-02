FÅR REFS: Natalie Portman, her på rød løper før Oscar-utdelingen i kappen hun kritiseres for. Foto: DAVID SWANSON/EPA

Rose McGowan hudfletter Natalie Portman og hennes Oscar-stunt

– Jeg skriver ikke dette i bitterhet, jeg skriver det i avsky, melder skuespilleren, som mener at Portmans hyllest til kvinnelige regissører bare er posering.

Natalie Portman (38) vakte oppsikt med sitt antrekk på rød løper under Oscar-utdelingen natt til mandag.

På Dior-kappen hun bar var det brodert inn navn på åtte kvinnelige regissører Portman mente var forbigått i prisutdelingen.

Stuntet ble en snakkis – men ikke alle er imponert.

Kanskje minst av alle Portmans skuespillerkollega Rose McGowan (46), etter hennes siste innlegg på Facebook å dømme.

Der river hun simpelthen Portman og hennes stille protest i fillebiter.

– Dypt fornærmende

McGowan fnyser av Portmans hyllede «mot», og mener at Portman bare spiller en som bryr seg.

– Jeg anser Portmans type aktivisme dypt fornærmende overfor de av oss som faktisk gjør jobben. Jeg skriver ikke dette i bitterhet, jeg skriver det i avsky, tordner McGowan, som de siste årene har hatt en skarpt feministisk profil.

RASER: Rose McGowan. Foto: Matt Licari/Invision

McGowan har blant annet vært høyt profilert i stormen rundt filmmogul Harvey Weinstein, som inngikk forlik med McGowan etter at han skal ha voldtatt henne.

– Natalie, du har jobbet med to kvinnelige regissører i din veldig lange karriere – en av dem var deg. Du har et produksjonsselskap som har hyret nøyaktig én kvinnelig regissør – deg.

– Du er problemet

46-åringen undrer videre på hva som er i veien med Portman og toppskuespillere «av hennes type». Hun påpeker at de faktisk har makt til å forandre tingenes tilstand.

– I stedet for å være problemet. Ja, du, Natalie. Du er problemet. Hykleri er problemet. Falsk støtte til andre kvinner er problemet.

McGowan utdyper at hun retter skytset mot Portman fordi hun er en i en lang rekke kvinnelige skuespillere som i denne sammenheng er «bedragere».

– Du sier ingenting, du gjør ingenting. Det er ingen lov som sier at du trenger å hyre kvinner, jobbe med kvinner eller støtte kvinner. For all del, gjør din greie. Men jeg sier slutt å late som om du er en slags forkjemper for noe annet enn deg selv.

Avslutningsvis sier McGowan at hun selv akter å kjempe videre for forandring, «uten noen kompensasjon» – før hun fyrer av et siste skudd mot Portman.

– Før du og dine skuespillerkolleger blir ekte, gjør oss alle en tjeneste og heng fra deg din broderte aktivist-kappe, den sitter ikke godt på.

– Har forsøkt

McGowans innlegg har fått stor oppmerksomhet, og nå svarer Natalie Portman på kritikken i en uttalelse til Variety.

Der sier hun seg enig i at det ikke er modig å ta på seg et plagg med kvinners navn på.

– Modig er et uttrykk jeg assosierer sterkere med handlinger som de utført av kvinnene som har vitnet mot Harvey Weinstein de siste ukene, under vanvittig press, sier Portman.

Videre mener Portman at det er endringer på gang i bransjen, men at hun ønsker at flere kvinner skal få slippe til som regissører.

Hun påpeker at hun har jobbet med kvinnelige regissører i kortfilmer, reklamefilmer og musikkvideoer.

Portman viser til en studie som trekker frem at filmer med kvinnelig regissør får større problemer med å få klarsignal og finansiering, og forteller at hun har hjulpet kvinner med å få regijobber – som de deretter har blitt skviset ut av.

– Etter at de er laget, møter kvinne-regisserte filmer problemer med å få slippe til på festivaler, få distribusjon og få utmerkelser, på grunn av portvokterne på alle nivåer. Så jeg ønsker å si at jeg har forsøkt, og vil fortsette med det. Selv om jeg ikke har lyktes, har jeg håp om at vi går inn i en ny tid.

Totalt i Oscar-utdelingens 92-årige historie, er bare fem kvinner nominert for beste regi. Kun Kathryn Bigelow har vunnet, for «The Hurt Locker».

Publisert: 13.02.20 kl. 01:54

