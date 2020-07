AVVISER MISHANDLING: Johnny Depp og hans forsvarer brukte siste dag av rettssaken mot The Sun til å avvise alle anklager om mishandling. Dom i saken ventes i september. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Johnny Depp-saken: – Aldri slått en kvinne

På den siste dagen av rettssaken mellom den britiske tabloiden The Sun og Johnny Depp fikk filmstjernen tegnet et bilde av seg selv som var i grell kontrast med hvordan blant andre hans ekskone har karakterisert Depp.

– Ikke bare har han aldri slått en kvinne i hele sitt liv, men han har heller aldri blitt anklaget for det, sa Depps forsvarer, David Sherborne i sitt sluttinnlegg, ifølge Daily Mail.

Den profilerte rettssaken har blitt fulgt av medier over hele verden de siste tre ukene. Beskrivelsene av angivelige voldsepisoder i tiden da Johnny Depp var gift med Amber Heard har vært mange og voldsomme.

Bakgrunnen for at Johnny Depp har gått til sivilt søksmål mot Dan Wootton, sjefredaktør i The Sun, og moderbedriften News Group Newspaper (NGN), er at filmstjernen føler seg ærekrenket og svertet og krever oppreisning for at avisen i april 2018 refererte til ham som «konebanker».

Avisen bygger saken sin på opplysninger som hovedsakelig skal stamme fra Depps ekskone, Amber Heard.

EKSKONA: Amber Heard var også til stede i rettssalen på sakens siste dag tirsdag. Foto: Victoria Jones / PA Wire

Depp ble møtt med støtterop fra et tredvetalls fans utenfor High Court i London på rettssakens siste dag tirsdag. Innenfor holdt David Sherborne et flammende forsvarsinnlegg for Johnny Depp og langet ut mot det han noe sarkastisk kalte The Suns «ypperlige journalistikk».

Etter hans mening ga artikkelen i The Sun uttrykk for at Johnny Depp var «skyldig, med overveldende bevis, i alvorlig vold i hjemmet» under ekteskapet med Amber Heard, til tross for at Heard aldri har anmeldt ham for vold, skriver BBC News.

Dette står i sterk kontrast med hva Amber Heard, som også var til stede i retten på sakens siste dag, har forklart tidligere. Der fortalte hun blant annet om flere voldsepisoder som Johnny Depp angivelig skal ha utført mot henne, og sier at «noen episoder var så alvorlige at jeg var redd han skulle drepe meg, enten med vilje eller bare ved å miste kontrollen og gå for langt».

Heard har hele veien fremhevet eksmannens tunge avhengighet av narkotiske stoffer som en årsak til hans voldelige oppførsel.

Depp har på sin side hevdet at det var Amber Heard som var den voldelige i forholdet. Blant annet trekker han frem, ifølge Evening Standard, en episode fra Australia der han fikk skadet en finger da Heard kastet en vodkaflaske etter han.

Hun har på sin side påstått at dette skjedde da Depp knuste mobiltelefonen mot kjøleskapet.

En annen episode handler om at Johnny Depp hevder at Heard eller en venninne hadde gjort fra seg i sengen hans. Amber Heard hevder imidlertid at avføringen måtte stamme fra en av hundene deres.

I mars i fjor gikk Johnny Depp til skrittet å saksøke ekskona for å dikte opp mishandlingshistorier, men rettssaken som ble avsluttet tirsdag i London, handler altså om Johnny Depp og The Sun.

Ifølge britiske medier vil det ikke falle dom i saken før mot slutten av september.

Publisert: 29.07.20 kl. 08:13

