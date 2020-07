Tom Cruise i telefonsamtale med Abid Raja: Vil til Norge og filme i slutten av august

Kulturminister Abid Raja (V) har snakket med Tom Cruise om å filme deler av de to neste «Mission Impossible»-filmene i Norge.

– Jeg har ventet på samtalen din, sier kulturminister Abid Raja (V) da Hollywood-skuespilleren Tom Cruise ringer.

I starten av juli meldte Bergens Tidende at Tom Cruise ønsket en prat med statsminister Erna Solberg, med håp om å starte innspillingen av «Mission Impossible 7» på Vestlandet i sommer.

Lørdag ettermiddag har filmstjernen snakket med Abid Raja over telefon.

– Vi klarer nesten ikke vente med å komme tilbake til dette vakre landet, sier Tom Cruise, og understreker at han liker absolutt alt med Norge: Folket, kulturen, de spektakulære utsiktene, fjordene og fjellene.

Raja og Cruise hadde en lengre telefonsamtale. Utdrag fra samtalen kan du høre i videoen øverst. Kulturministeren filmet nemlig delere av samtalen der han har skuespilleren på høyttaler.

Spektakulære scener i Møre og Romsdal og Bergen

– Tom Cruise er veldig begeistret for Norge. Det er vi veldig glade for at han er, og det er all grunn til å være begeistret. Cruise har vært i Norge og spilt inn scener tidligere. Nå har han lyst til å komme tilbake, sier Raja til VG.

Han fortsetter:

– Det tas nå sikte på at scener i «Mission Impossible 7» skal spilles inn i Møre og Romsdal, som jeg nylig besøkte, og jeg har i dag foreslått for Tom at «Mission Impossible 8» bør spilles inn her i fantastiske Bergen, sier Raja som for øyeblikket befinner seg i nettopp vestlandshovedstaden sammen med familien.

I sommer skal Raja rundt omkring i landet, dels som kulturminister, dels som en del av ferien med familien og dels for å treffe partifolk.

I BERGEN: Abid Raja og familien befinner seg for øyeblikket i Bergen, han på jobb og familien er med på tur. Lørdag har de besøkt Bergen Bymuseeum og Akvariet, videre tar de turen til Voss. Her avbildet med kona Nadia Ansar. Foto: Privat

Han understreker at coronapandemien gjør det vanskeligere å innfri Tom Cruise sitt ønske om å filme i Norge nå.

– Coronaviruset gjør at det for øyeblikket ikke er anledning til å komme til Norge på samme måte som ellers. Dette vil vi måtte drøfte i regjeringen og lage bestemmelser for før vi gir tillatelse til å filme i Norge. Vi ønsker å ivareta regler og coronarestriksjoner. Jeg skal bringe denne samtalen med Cruise til regjeringen, sier Raja.

Han opplyser om at Tom Cruise ønsker å komme tilbake til Norge allerede i slutten av august.

– Han er svært opptatt av å komme tilbake til Norge, også fordi han har spilt inn en actionscene her tidligere. Cruise fortalte at han ligger i hardtrening om dagen, og han vet at scener herfra blir spektakulære. Norge har et flott kulturlandskap å dele.

VIL TIL NORGE: Hollywood-stjernen Tom Cruise ønsker å filme spektakulære scener til «Mission Impossible» i Norge. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Kulturministeren: Krediter Norge

Cruise og Raja har også én helt spesiell ting til felles, de har begge hengt ned fra Preikestolen. Tom Cruise i rollen som Ethan Hunt i «Mission Impossible Fallout», Raja som deltager i realityserien «71 grader nord».

Scener fra «Mission Impossible Fallout» ble som kjent spilt inn på Preikestolen i Rogaland. Men i filmen ble Preikestolen lagt til India. Under samtalen med Raja stilles Cruise til veggs med dette.

– Selv om den delen av samtalen hvor han beklager er munter, er dette et viktig poeng. Jeg er opptatt av at når det filmes i Norge, så skal scenene legges til Norge i filmen også. Cruise sa senere under samtalen vår at selv om filmdestinasjoner ofte plasseres geografisk feil, så vet fansen hvor scenen faktisk er spilt inn. Alle som googler vil oppdage at Preikestolen faktisk ligger i Norge. Men Tom Cruise lovte å notere dette ønsket fra kulturministeren om at Norge skal krediteres for lokasjonen, sier Raja.

– Som kulturminister vil det å få Norge med i en sånn type film bety mye for Norge, ikke bare som sted for filmdestinasjon men også reiselivsnæringen. Det har en uvurderlig reklameverdi, både gjennom denne samtalen med Cruise og dersom han kommer til Norge.

– Var det stas å snakke med Tom Cruise på telefon?

– For å være helt ærlig, ja. Jeg har vokst opp med Top Gun, en av hans gjennombruddsfilmer, og vi snakket også om nyinnspillingen som er forsinket på grunn av coronaviruset. Alle har et forhold til «Maverick» og «Iceman», amerikansk underholdning som dette er veldig populært også i Norge. Det samme gjelder for «Mission Impossible»-filmene.

