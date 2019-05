OMSTRIDT SPØK: Rob Lowe (t.v.) og prins William, begge avbildet tidligere i år. Foto: AFP og PA

Rob Lowe fleipet om prins Williams skalle – får pepper

Hollywood-stjernen Rob Lowe (55) fikk spørsmål om han ser på seg selv som mer forfengelig enn britiske menn. Svaret vekker oppsikt.

Den amerikanske skuespilleren, kjent fra filmer som «St. Elmos Fire», «About Last Night», «The Christmas Shoes», «The Outsider» og «Youngblod», slenger nemlig med leppa om prins William (36).

I et intervju med den britiske avisen The Telegraph tirsdag denne uken svarte nemlig Lowe at sammenligningen med britiske menn var «å legge listen lavt»:

– Kan vi snakke om prins William? Jeg mener, den kommende kongen i landet deres tillater seg selv å miste håret. Så når jeg sier at britiske menn setter en lav standard ...

Men Lowe ga seg ikke med det.

– Helt ærlig talt, en av de mest traumatiske opplevelsene i livet mitt har nettopp vært å se prins William bli skallet. Han kommer til å bli kongen av England, for f....!

Lowe, også kjent fra TV-serien «The West Wing», fortsetter med å si at «det finnes en pille mot hårtap», og at han selv har forsynt seg med mengder av det fra den dagen han selv opplevde at hårstrå begynte å falle av.

Uttalelsen fra skuespilleren som i alle år selv har hatt et stempel som sex-symbol, faller imidlertid ikke i god jord. På Twitter har mange uttrykt sin misnøye.

«Skammelig», «For en dust», «drittsekk» og «Ikke kult», er blant kommentarene. Mange beskriver fleipingen som mobbing.

Én skriver at Rob Lowe bør slutte å studere seg selv i speilet og heller legge vekt på hva mennesker utretter her i livet.

Flere store amerikanske medier omtaler Lowes «blemme», deriblant E! Online, USA Today og nettstedet Jam.

Lowe har ikke uttalt seg om kritikken.

Prins William har heller ikke kommentert. Han har imidlertid tidligere vist at han ikke går av veien for å spøke om sitt eget bare hode. Da sønnen prins Geroge kom til veden i 2013, uttalte den nybakte pappaen:

– Han har mye mer hår enn meg, takk og lov!

