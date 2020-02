VINNER OG AKTIVIST: Joaquin Phoenix på den røde løperen før BAFTA-utdelingen i London 2. februar. Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

Phoenix presser for veganisme i Hollywood

Prisnominerte Joaquin Phoenix har brukt innflytelsen sin til å få innført kjøttfrie menyer på flere av de store prisutdelingene i Hollywood.

Det er The Hollywood Reporter som har gjennomgått hvordan «Joker»-stjernen har kombinert de røde løperne med aktivisme i denne prisutdelingssesongen.

Joaquin Phoenix ble som kjent nominert til en rekke priser for hovedrollen i «Joker». Han har vunnet en Golden Globe, en BAFTA, en Critics’ Choice Award og en Screen Actors’ Guild Award (SAG), og er nominert til Oscar og en rekke lokale priser for innsatsen.

Ifølge The Hollywood Reporter er Phoenix sjelden å se på prisutdelinger og røde løpere, men denne «sesongen» har han tatt en annen tilnærming.

VG har tidligere omtalt hvordan Phoenix og Leonardo DiCaprio fikk Hollywood Foreign Press Association (HFPA) til å snu og endre meny bare dager før Golden Globes-utdelingen.

Da Phoenix mottok Golden Globe-prisen, takket han HFPA for deres «modige valg om å gjøre kvelden plantebasert. Det sender virkelig et kraftfullt signal».

AKTIVISTPAR: Skuespillerparet Joaquin Phoenix og Rooney Mara deltok på en protest i Los Angeles på dagen for dyrenes rettigheter 2. juni 2019. Foto: Gotpap / Starmax

Nå skriver The Hollywood Reporter at skuespilleren har fått totalt fem utdelinger til å gjøre om menyen til vegansk. Ifølge deres kilder gjorde Critics’ Choice og SAG det samme som Golden Globes, etter påtrykk fra Phoenix. Han skal ha kontaktet lederen for Critic’s Choise Association Joey Berlin ti dager før prisutdelingen med en e-post som også var signert mednominerte Leonardo DiCaprio, Phoebe Waller-Bridge og Kristen Bell.

– Vi snakket med kanalen og sponsorene våre om det, og ble enige om at det ville være en bra ting, sier Berlin til THR.

Ifølge Berlin var Phoenix’ argument at kjøttproduksjon er en av hovedårsakene til klimaendringer og at TV-sendte show burde bruke sine plattformer til å ta opp samfunnsaktuelle temaer. Han skal ha ment symboleffekten var viktig.

Også Oscarakademiet skal ha blitt med på bølgen. På Oscarlunsjen for de nominerte 27. januar, ble det tilbudt et vegansk alternativ, og kunngjort at all mat som blir servert i Dolby Theatre på Oscar-utdelingen 9. februar, vil være vegansk.

LONDON: Joaquin Phoenix tok seg tid til å delta i en demonstrasjon på Tower Bridge før han mottok BAFTA-pris for «Joker». Foto: Victoria Jones / PA Wire

– Han vet hva som kan gjøres. Han vet han er i en god posisjon til å utøve press. Han verver venner, og det virker. Han kan ha påvirkningskraft i Hollywood, og det påvirker resten av verden, sier kommunikasjonssjef Lisa Lange i dyrevernsorganisasjonen PETA som Phoenix har samarbeidet med siden 90-tallet.

Phoenix har også kombinert deltagelse på ulike prisutdelinger med å delta i ulike protester.

9. september i fjor, da han skulle motta en pris på Toronto Film Festival, deltok han på en veganeraksjon på byens T-bane. 1. november demonstrerte han og forloveden Rooney Mara med en klimaaktivist-gruppe i Los Angeles. 10. januar ble han arrestert da han deltok på Jane Fondas Fire Drill Fridays-protest i Washington, og 19. januar forlot han SAG-prisutdelingen for å delta i en «grise-vake» i Vernon i California. Før BAFTA-utdelingen var Phoenix også å se i en demonstrasjon for dyrevelferd og miljø på Tower Bridge i London 2. februar.

– For noen som gjennomgår et høydepunkt i karrieren, gir han tilbake på samme tid, sier skuespiller Jorja Fox som produserte dyrevernsdokumentaren «The Animal People» sammen med Phoenix.

Publisert: 05.02.20 kl. 10:20

