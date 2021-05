DET MILDE VESTEN: Orion Lee (til venstre) og John Magaro i «First Cow». Foto: Allyson Riggs / A24 Films / Another World Entertainment

Filmanmeldelse «First Cow»: Kua mi, jeg takker deg

Melkefeber i det ville vesten.

Av Morten Ståle Nilsen

DRAMA

«First Cow»

USA. Tillatt for alle. Regi: Kelly Reichardt

Med: John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, Scott Sheperd, Gary Farmer

Den kuede Cookie (Magaro), kokk for en pelsjegergjeng i Oregon, er i skogen og plukker sopp da han ser ansiktet til en naken mann med asiatiske trekk bak en busk (Lee).

Mannen er fra Kina, heter King-Lu og er på flukt fra noen russere, og møtet i skogen skal få konsekvenser for begge. De to blir venner.

King-Lu er en driftig type, stadig på jakt etter muligheter til å tjene penger. Det er tidlig på 1800-tallet, den amerikanske drømmen er i støpeskjeen og King-Lu og Cookie vil gjerne legge seg opp noen midler.

GJØR ENTRÉ: Den første kua ankommer Oregon i «First Cow». Foto: Allyson Riggs / A24 Films / Another World Entertainment

Men hvordan? Det er ikke stort annet enn gjørme og pels («det myke gullet») i Oregon, kan det virke som. Men det er før den første kua ankommer staten, rett fra San Luis Obispo i California. Dyret er selvsagt en annen manns eiendom («forvalteren», spilt av Jones). Men våre venner bestemmer seg likevel for å melke den i ly av natten.

Cookie bruker melken til å bake det han kaller «Oily Cakes» – små, scones-lignende kaker med honningglasur. Disse blir en umiddelbar sensasjon i området. Voksne, værbitte menn blir våte i øynene når de setter tennene i dem. Kakene minner dem om hjemme. De minner dem om mamma.

SULTEN SJEF: Toby Jones i «First Cow». Foto: Allyson Riggs / A24 Films / Another World Entertainment

Det er en farlig geskjeft Cookie og King-Lu er engasjert i. De stjeler jo melken, og menn kan bli skutt for langt mindre enn det. Farligere skal det bli da forvalteren selv blir den ivrigste kunden.

Den amerikanske regissøren Kelly Reichardt har spesialisert seg på historier som utspiller seg i det nordvestre USA, og lager ofte film om menn og forholdene menn imellom. «First Cow» er blitt et slags kommersielt gjennombrudd for henne, og var lenge en favoritt i Oscar-heatet. Når alt kom til alt, ble den snytt.

FARLIG GESKJEFT: Orion Lee (til venstre) og John Magaro i «First Cow». Foto: Allyson Riggs / A24 Films / Another World Entertainment

Dumt det, for «First Cow» er en super liten film, en mild og ytterst human historie om jakten på et bedre liv, tragikomisk som et Samuel Beckett-stykke.

En tilsynelatende unnselig film, i kontakt med den frodige naturen den utspiller seg i, minimal og langsom og sikkert ikke for alle. Den er likevel så eksistensiell som en film kan bli:

Se på disse to menneskene som en gang var. De var hverken store eller viktige personer, ikke de skarpeste knivene i skuffen heller, og de satt ikke dype spor etter seg. Men de var venner og de levde, helt til de ikke levde lenger. Hva tenker vi om det?