ENDRER SEG FOR ROLLE: Mark Wahlberg, her på premiere i Los Angeles i februar 2020. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Mark Wahlberg viser fram vektøkningen

Skuespilleren (49) viser stolt frem sin voksende kropp og forteller at han har lagt på seg rundt ni kilo på tre uker.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

De siste dagene har Wahlberg delt den fysiske forvandlingen med sine drøyt 16 millioner følgere på Instagram. Han delte først en video, og deretter før – og etter-bilder av en prosess han er i gang med.

– Ja, det er for en rolle, skriver han til videoen der han poserer med en venn han sier har gått ned 23 kilo, mens han selv har lagt på seg rundt ni.

Mandag kveld delte han bilder av seg selv i bar overkropp og bokseshorts, der han ser både slank og muskuløs ut. På det andre bildet ligger han nede i bar overkropp uten definerte muskler.

«Fra venstre et bilde for 3 uker siden til dette nå», skriver han og takker kokken Lawrence Duran for matlagingen.

Duran har lenge vært Wahlbergs private kokk.

Kona Rhea Wahlberg er blant dem som har kommentert bildene: «Og det ser akkurat like sexy ut i virkeligheten, kjære» skriver hun med et hjerte-emotikon.

Filmen Wahlberg jobber på nå er «Stu». Ifølge Deadline er det en film med religiøse undertoner der Wahlberg også er inne som produsent.

People skriver at filmen handler om en prest som blir bokser. Den er løselig basert på en historie fra virkeligheten og Mark har jobbet med å få filmen laget i flere år. Rosalind Ross debuterer som regissør og er også manusforfatter.

EKTEPAR: Rhea og Mark Wahlberg på «Ted 2»-premiere i juni 2015. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

I begynnelsen av april røpet Wahlberg på «Jimmy Kimmel Live!» at han hadde planer om å forandre kroppen for rollen.

Da sa han planen var å 20 kyllingnuggets og 20 kyllingvinger fra KFC som sitt første store måltid – sammen med en sekspakning øl.

Han understreket likevel at han går profesjonell hjelp til å gjøre forvandlingen så sunn som mulig.

– Men jeg har vært på diett så lenge at jeg bare vil spise alt jeg får øye på. Jeg vil på bakeri, jeg vil på Denny’s, jeg vil ha pannekaker – jeg vil ha alt jeg klarer å få tak i, sa Wahlberg da.

Skuespilleren har også tidligere gjennomgått forvandlinger for roller. I 2014 kom actionkomedien «Pain & Gain» der han spilte en personlig trener besatt av kroppsbygging.